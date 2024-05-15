檢察官開庭途中脫法袍要休息 台東地檢啟動調查

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（中央社記者盧太城台東縣15日電）台東地檢署檢察官開庭時脫下法袍要休息，引起法官錯愕。台東地檢署今說明，當天檢察官不舒服要用中午時間看診，不過，檢察官開庭有全程的義務，地檢署已啟動行政調查。

台東地方法院4月10日審理洗錢防制法案，檢察官羅佾德在中午12時15分時起身脫法袍，聲稱「我等一下還有事」、「12點之後檢察官是沒有義務繼續開庭的」、「只是想要在12點到1點半之間獲得正常的休息」。

審判長當場錯愕地發出「蛤？」的聲音，接著說「可是還沒結束，我們還要再等一下。」並問12時離開的依據為何？羅佾德提出高檢署及所屬各級檢察署勤務管理要點、台東地檢署彈性上班實施要點來解釋，但審判長隨即問他「地檢署的彈性上班實施要點可以拘束法院的開庭時間？」

台東地檢署主任檢察官廖榮寬今天出面說明，他表示，當天檢察官身體不舒服，原想利用中午時間到醫院看診後稍做休息，接著下午再開庭，沒想到開庭間超乎預料，才會有脫下法袍想離開的動作。

廖榮寬說，檢察官採責任制，公務檢察官執行公訴時本來就有全程的義務，「在法庭脫法袍極罕見，地檢署已啟動行政調查，釐清真相」。

廖榮寬表示，檢察機關近年來詐欺案件量激增，各種刑事法令頻繁增修，導致偵查、公訴、執行業務量繁重，台東地檢署每名檢察官每月平均約80至90個案件。公訴檢察官僅有3股，平均每週開庭約7個半天，甚至有上午開庭結束後在法庭吃便當，接續下午開庭的情形。

而公訴檢察官未開庭時間尚需閱覽卷證、撰寫書類，加上國民法官法施行後，增加公訴檢察官業務，實有兵疲馬困之感。地檢署目前已針對公訴開庭逾時部分給予專案加班，亦積極向法務部爭取人力，希望外界能正視檢察機關人力嚴重不足問題。

廖榮寬表示，檢察長柯宜汾向來重視全體人員工作負擔及身心健康，除定時召開檢察官會議、主管會議、書記官會議，了解及改善各科室於工作上所遭遇問題，亦親自及指派主任檢察官與法院溝通協調院檢相關事項，以精進各項作為，打造健全司法工作環境。

廖榮寬表示，檢察官有實行公訴的職責，對於提起公訴的案件，應於法院通知的審判期日始終到庭，地檢署檢察官均會善盡檢察官職責，維護司法公正性。（編輯：郭諭儒）1130515