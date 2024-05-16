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中和姊弟命案涉嫌生母遭羈押 檢釐清是否下藥、餵毒

2024/5/16 16:57
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（中央社記者黃旭昇新北16日電）中和區汽車旅館母親涉殺死兒女案，涉嫌的蘇女今天被法院裁准羈押禁見。檢方下午解剖死者遺體，進一步釐清姊弟的死亡過程，釐清生前是否遭下藥或餵毒。

新北市中和區蘇姓女子自稱長期照顧親人，疑似因不堪生活與經濟壓力，14日在汽車旅館內，悶死女兒、兒子。新北地院今天裁准檢方的聲請，將蘇女羈押、禁見。

警方案發後，派鑑識人員現場採證，因發現毒品及安眠藥，中和警分局15日說，蘇女先移送檢方偵辦涉犯殺人案；另蘇女疑有施用毒品部分，將另案追查。

檢方昨天會同法醫相驗姊弟遺體後，初步研判均為窒息死亡。但將進一步釐清死亡過程，今天在新北市立殯儀館解剖遺體，調查生前是否遭下藥或餵毒。

孩童的乾媽與舅舅今天也到場瞭解，面對媒體詢問，低頭不發一語，隨即進入解剖室。

另外，蘇女入住汽車旅館期間，其閨蜜徐女與閨蜜的前夫，曾出入過房內，且是案件發現人；檢警昨以證人身分約談，協助釐清案情。

蘇女是12日晚間入住汽車旅館，徐女13日曾帶餐點前往探視，當時2名孩童無異狀，但蘇女情緒不穩定。徐女擔心出事，14日再度前往旅館，發現小孩疑遭生母以枕頭悶死在床上。

檢方詢問徐女，瞭解2人與蘇女接觸的過程、汽車旅館內的陳設，當時孩童的狀況，及對毒品來源是否知情。詢問後已經請回。（編輯：張銘坤）1130516

#中和警分局
#新北地院
#新北市立殯儀館
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