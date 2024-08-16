調查局辦研討會 陳白立：全面防制虛擬通貨犯罪

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（中央社記者謝幸恩台北16日電）調查局今天表示，針對日益猖獗的虛擬通貨詐欺犯罪，日前舉辦研討會，建構公私合作網絡，增強打擊詐欺的整合能力；局長陳白立呼籲，應研擬嚴密對策，全面防制虛擬通貨犯罪。

法務部調查局新聞稿指出，8月14日舉辦「不法集團利用虛擬通貨交易所與個人幣商衍生經濟犯罪問題研討會」，由台灣大學法律系副教授楊岳平主持研討會，邀請金管會、法務部、金融業界及中華民國虛擬通貨商業同業公會等單位出席。

陳白立於會議中表示，調查局於偵辦案件中，發現部分已通過洗錢防制規範的虛擬通貨交易所，其經理人涉嫌配合詐騙集團，利用系統異常暫停出金交易，進而協助詐騙投資人。此外，也有車手以個人幣商的名義從事虛擬貨幣交易，進行洗錢，對虛擬通貨交易的秩序與誠信構成嚴重威脅。

陳白立呼籲，當前必須研擬嚴密對策，填補現行法規的漏洞，並加強公私協作，全面防制虛擬通貨犯罪行為。

調查局進一步指出，部分實體幣店與境外詐騙集團勾結，透過幣店進行合法化掩護，降低受害者的警戒心。這些幣店表面上履行身分確認程序，實際上則協助詐騙集團洗錢，並藉由商業登記的漏洞逃避司法查緝。

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為此，調查局建議修訂相關法規，要求此類業者依規定申報，並設立內外部稽核機制，讓主管機關及調查單位能更迅速、準確查緝不法行為，以保障民眾的財產安全。

主持人楊岳平總結時表示，應加強對未登記的個人幣商的輔導繳稅與納管工作，並促請金管會、財政部與調查局加強金流與幣流資訊整合，以提升詐騙防制效果，同時推動虛擬資產業的健康發展。（編輯：李錫璋）1130816