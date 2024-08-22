汽車代檢廠涉收賄 2代檢黃牛交保

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（中央社記者謝幸恩台北22日電）士林地檢署偵辦汽車代檢廠涉收賄案，聲押代檢黃牛與代檢廠人員。士林地院昨天裁定林姓代檢黃牛新台幣100萬元交保，唐姓代檢黃牛10萬元交保，林姓代檢廠人員則無保釋回。

檢廉獲報指出，代檢黃牛於民國107年至110年間，涉嫌每次向車主或車行收取數千元至數萬元不等金額，保證驗車過關，再安排合作的代檢廠以不實數據驗車通過，並將部分款項交付代檢廠人員。

士林地檢署20日指揮法務部調查局北部地區機動工作站，兵分13路搜索代檢廠等地，約談26人，並依貪污治罪條例的圖利罪、行收賄罪及刑法偽造文書罪，聲請羈押林姓代檢黃牛、唐姓代檢黃牛與林姓代檢廠人員。

此外，涉案的其他4名被告包含車主、代檢員等，經檢察官複訊後，分別諭令以2萬元至5萬元不等金額交保，另有1名被告則限制住居。

士林地方法院昨天開庭後認為，林姓、唐姓代檢黃牛罪嫌重大，且本案尚有共犯未到案，有勾串之虞，但審酌卷證內容，無羈押的必要，因此各裁定100萬元、10萬元交保；林姓代檢廠人員則難認有勾串之虞，因此駁回羈押聲請。

士檢今天透過新聞稿表示，將持續深入查明全案，勿枉勿縱，以確保車輛檢驗管理之正確性。（編輯：張銘坤）1130822