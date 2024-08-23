台中9月大男嬰疑遭虐死 父遭檢方聲押禁見

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（中央社記者蘇木春台中23日電）台中市1名9個月大男嬰昨天無呼吸心跳送醫不治，男嬰父母原聲稱是趴睡造成窒息，事後男嬰父親27歲廖姓男子才坦承毆打兒子，檢方今天複訊後依重傷害致死罪嫌等向法院聲押禁見。

台灣台中地方檢察署表示，廖姓男子晚間經檢察官複訊後，認定涉犯中華民國刑法重傷害致死、凌虐幼童致死及違反兒童及少年福利與權益保障法等罪嫌重大，有羈押原因及必要，向法院聲請羈押禁見，男嬰母親23歲甘姓女子訊後請回。

台中市政府警察局第三分局22日下午5時57分獲報，東區某民宅內有男嬰無呼吸心跳，救護人員到場後緊急送往醫院救治，但到院急救後仍不治。

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院方發現男嬰身上有疑瘀青不明外傷，通報警方，經第三分局組專案小組調查，調閱各項事證，帶回廖姓男子及甘姓女子分別詢問。2人面對警方調查時，起初都供稱男嬰趴睡造成窒息，直到警方指出男嬰傷勢，廖姓男子才坦承兒子哭鬧，他一時失控徒手及以玩具毆打男嬰，事後發現男嬰無呼吸心跳，趕忙送醫。

警方全案詢問後，將廖姓男子與甘姓女子移送中檢偵辦。（編輯：李明宗）1130823