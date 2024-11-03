傳橘子許芷瑜從日本轉往澳洲 民眾黨：毫無所悉

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（中央社記者陳俊華台北3日電）台北地檢署偵辦京華城案，10月底將柯文哲隨行秘書許芷瑜發布通緝。媒體報導，許芷瑜在檢方發布通緝前，已搭機轉往澳洲。對此，民眾黨今天說，毫無所悉，質疑是「檢媒一體」的再次展現。

自由時報今天報導，許芷瑜以觀光簽證入境日本，在北檢10月25日發布通緝前搭機前往澳洲，澳洲觀光簽證每次入境最長為3個月，預計許芷瑜可停留到明年1月初，許芷瑜是否會在期滿前再前往其他國家，檢廉正密切監控中。

民眾黨透過文字回應，自由時報獨家報導的內容，依據及消息來源為何，民眾黨毫無所悉，是否又是檢媒一體的再次展現，特別是正值賴政府縱放綠營權貴、台鹽綠能前董事長陳啟昱，遭受社會輿論強烈批判之際，突然釋放這訊息的目的，不言可喻。

檢廉調查，綽號「橘子」的許芷瑜負責管理柯文哲的私人財務及行程等資訊，檢廉在今年8月28日發動京華城首波搜索、約談行動後，許芷瑜隨後在8月29日搭機前往日本，滯留未歸。

檢察官曾透過許芷瑜友人策動並呼籲許芷瑜返回台灣說明案情，但許芷瑜仍未回國。北檢認為許芷瑜有逃亡或藏匿的事實，已於10月25日發布通緝，並依護照條例規定函請外交部領事事務局廢止護照，並註銷。

台北地檢署今天表示，北檢已發布通緝並註銷護照，對於媒體報導，因屬偵查中個案，不予評論，亦無法證實。（編輯：楊蘭軒）1131103