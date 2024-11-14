京華城案 北檢提訊彭振聲

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（中央社記者林長順台北14日電）台北地檢署偵辦京華城案，認定前台北市副市長彭振聲涉嫌貪污治罪條例圖利等罪，日前聲請延長羈押獲准。檢察官為鞏固案情，今天上午再度提訊在押的彭振聲說明。

檢廉調查，威京集團主席沈慶京為獲取京華城改建案超過560%的容積樓地板面積，涉嫌命前鼎越開發董事長朱亞虎領銜威京集團高階主管，每人新台幣30萬元共計210萬元，匯入前台北市長柯文哲指定的台灣民眾黨政治獻金專戶，作為柯文哲與沈慶京期約違背職務行賄前金。

檢廉懷疑，柯文哲明知增加過高、超過560%容積樓地板面積予京華城改建案涉違背法令，仍令彭振聲主持都委會，用各種手段，多次召集都委會，促成京華城改建案擴增到840%容積樓地板面積。沈慶京之後涉嫌交付1500萬元給柯文哲，作為部分賄賂。

北檢8月底起指揮法務部廉政署、法務部調查局陸續發動數波搜索約談，並聲請羈押柯文哲、彭振聲、沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、朱亞虎與前台北市長辦公室主任李文宗等人獲准。

由於羈押期限將至，檢察官日期聲請延長羈押彭振聲，台北地方法院認為，彭振聲涉犯貪污治罪條例對於主管或監督的事務圖利罪，罪嫌重大，他自承部分事實在卷，但考量其目前仍有不實陳述情形，與共犯之間也有互相配合為不實陳述的動機及可能，有待檢察官釐清，因此裁定續押。

彭振聲不服提起抗告，遭台灣高等法院裁定駁回確定。（編輯：方沛清）1131114