屏東女想輕鬆賺高薪 應徵詐團車手北上首出勤就被逮

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（中央社記者王鴻國新北17日電）39歲黃姓女子家住屏東，上網應徵詐騙集團車手，想輕鬆賺取高薪，於11日前北上待命，15日首次出勤向被害人取款，沒想到卻被埋伏員警逮個正著，警詢後移送法辦。

三峽分局今天發布新聞稿指出，被害女子加入臉書（Facebook）投資群組，遭陸續誘騙從8月起面交投資款共8次，損失新台幣565萬元；詐團為取信她，還讓她成功出金60萬元，但經過親友相勸後報案，並配合警方誘捕女車手。

警方表示，黃姓女車手家住屏東，原本在墾丁觀光景點擔任某旅館房務人員，月入3萬多元，後因上網應徵詐團車手，對方允諾給她日薪3000元，取款成功後再從中抽取傭金。

警方表示，黃女11日搭車北上住在北市青年旅舍等待詐團派遣，直到15日中午，詐團要她先到超商輸出偽造工作證及收據後，就搭計程車前往新北市三峽文化路上，將向被害人收取200萬投資款，沒想到依約取款後就被埋伏員警逮捕。

警方表示，黃女不但工作薪資沒拿到半毛錢，警詢後，還被依加重詐欺及洗錢法等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1131117