新北第二行政中心建地吊塔墜落 1死3傷勒令停工

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市三重區新北第二行政中心預定地建案今天發生高樓施工的塔式起重機掉落工安意外，吊塔傷及地面工人、並造成工人墜落，釀1死3傷。新北市府指出，肇因調查中，先勒令停工。

新北市消防局表示，上午9時40分據報三重區重新路五段的工地發生吊塔掉落工安意外。據報後前往救援，把在4樓呈現OHCA（到院前無呼吸心跳）的命危工人送衛生福利部台北醫院急救。

院方指出，個案因頭部外傷與身體器官重傷，經搶救後仍不治，宣告死亡。

消防局表示，另有意識清醒、頭部撕裂傷與擦傷的2名男性工人分別在12樓與1樓被救出，送往新北市立聯醫三重院區治療。

另外，還有1名男性工人墜落在12樓防墜網，雖意識不清，但有生命徵象、身體有擦挫傷，消防救護人員利用雲梯車救援脫困後，送往衛生福利部雙和醫院急救。

新北市長侯友宜據報後，前往工地聽取消防局、新北市工務局簡報，並前往醫院慰問，聽取醫師說明傷勢狀況。

這處工地為新北市第二行政中心用地，由新北市政府新建工程處負責興建。工務局指出，施工科等人員已在現場瞭解與調查，並要求包商即刻停工。

新北市勞檢處表示，已在現場調查，將進一步釐清相關工安意外事故原因及職災善後。（編輯：戴光育）1131122