高雄湖內槍擊案1死2傷 開槍主嫌及3共犯落網

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（中央社記者洪學廣高雄23日電）高雄湖內一處民宅昨天凌晨發生債務糾紛引起槍擊案釀1死2傷。警方昨天先逮2人，今天清晨從仁武帶回6人，其中3人為涉案共犯。上午順利再逮捕賴姓主嫌，全案擴大釐清中。

高雄市警察局湖內分局指出，專案小組持續以車追人，清晨5時許循線前往仁武區一處民宅逮捕疑列為毒品人口的涉案陳姓共犯等3人。由於警方破門入內時發現屋內另有3人，因此一併將屋內6人帶回調查。

專案小組深入追查，上午於仁武區再逮捕賴姓主嫌，後續將持續拘提相關共犯到案，詳細案情仍待調查釐清。

警方調查，林姓男子原本與綽號「阿龍」男子有新台幣28萬元賭債糾紛，阿龍先前已償還20萬元，昨天凌晨林男應賴姓男子所邀，偕同周姓男子及林姓女子前往高雄湖內區正義一路民宅，處理剩餘8萬元賭債。

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不過，當林男等人進入後，賴男隨即搭乘一輛白色自小客車到場下車開槍，另3名蒙面同夥則分持球棒入內毆打林男，其中林男、周男及蘇男等3人皆中槍。蘇男送醫後宣告搶救無效死亡；周男、林男則已完成手術，目前生命跡象穩定。

專案小組昨天鎖定2輛涉案車輛，分別於下午4時許在鳳山區凱旋路停車場，先將遭毒品通緝41歲余姓共犯查緝到案；另於5時30分在大社區鹽埕巷逮捕案發現場白色自小客車21歲邱姓女車主到案。另在大社鹽埕巷發現犯嫌逃亡用的另輛自小客車，車內背包起獲1把已拆成零件的改造槍械、2把空氣手槍、30多發子彈及變裝用假髮等物。（編輯：郭諭儒）1131123