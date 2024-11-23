高雄湖內槍擊案偵破 警連開24槍逮10嫌到案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄23日電）高雄湖內一處民宅因債務糾紛衍生槍擊案釀1死2傷。追緝過程中賴姓主嫌開車衝撞，警方連開24槍仍被棄車逃逸，今天上午賴男落網，全案共帶回賴男和9名涉案共犯，依法送辦。

警方調查，全案緣於賴姓主嫌替綽號「阿龍」男子協調新台幣8萬元賭債，並和林姓男子相約至蘇姓男子租屋處談判起衝突，林男入內後，賴男隨即和蒙面同夥搭乘一輛白色BMW自小客車到場，賴男下車朝屋內開槍，同夥則持球棒毆打林男，造成林男、陪同周姓男子、蘇男受槍傷，其中蘇男送醫不治。

高雄市警察局湖內分局今天下午召開破案記者會說明，警方組成專案小組運用科技偵查方式，調閱監視器畫面以車追人，昨天下午4時許先在鳳山區查緝余姓共犯到案，再於5時30分在大社區查獲提供作案BMW車輛的邱姓女車主、協助提供逃逸車輛的郭姓共犯，共3名共犯。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方指出，在追緝賴姓主嫌過程中發現賴男借用共犯車輛脫逃，昨天下午原本已在高雄大社區發現行蹤，不料對方試圖開車衝撞，員警大膽用槍朝輪胎擊發24發子彈，但仍被棄車逃跑。經漏夜埋伏，今天清晨5時30分在仁武區先查獲6名嫌犯，涉案賴姓主嫌則在上午10時8分於民宅內夾層落網。

全案共帶回賴男和9名涉案共犯，依殺人、槍炮等罪送辦。警方表示，由於此案仍有一些疑點，後續也將透過鑑識和偵訊，追查是否還有其他共犯跟槍枝來源等，持續擴大釐清。（編輯：郭諭儒）1131123