本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄國採極音速飛彈攻擊烏克蘭 戰事將如何發展？一週大事看這裡
首頁 / 社會

高雄湖內槍擊案偵破 警連開24槍逮10嫌到案

2024/11/23 16:05（11/23 16:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市湖內區一處民宅因債務糾紛衍生槍擊案釀1死2傷。警方在追緝賴姓主嫌過程中，對方試圖開車衝撞，警方連開24槍制止仍被對方棄車逃逸，23日上午賴男（前中）落網。（高雄市湖內警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 113年11月23日
高雄市湖內區一處民宅因債務糾紛衍生槍擊案釀1死2傷。警方在追緝賴姓主嫌過程中，對方試圖開車衝撞，警方連開24槍制止仍被對方棄車逃逸，23日上午賴男（前中）落網。（高雄市湖內警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 113年11月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄23日電）高雄湖內一處民宅因債務糾紛衍生槍擊案釀1死2傷。追緝過程中賴姓主嫌開車衝撞，警方連開24槍仍被棄車逃逸，今天上午賴男落網，全案共帶回賴男和9名涉案共犯，依法送辦。

警方調查，全案緣於賴姓主嫌替綽號「阿龍」男子協調新台幣8萬元賭債，並和林姓男子相約至蘇姓男子租屋處談判起衝突，林男入內後，賴男隨即和蒙面同夥搭乘一輛白色BMW自小客車到場，賴男下車朝屋內開槍，同夥則持球棒毆打林男，造成林男、陪同周姓男子、蘇男受槍傷，其中蘇男送醫不治。

高雄市警察局湖內分局今天下午召開破案記者會說明，警方組成專案小組運用科技偵查方式，調閱監視器畫面以車追人，昨天下午4時許先在鳳山區查緝余姓共犯到案，再於5時30分在大社區查獲提供作案BMW車輛的邱姓女車主、協助提供逃逸車輛的郭姓共犯，共3名共犯。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方指出，在追緝賴姓主嫌過程中發現賴男借用共犯車輛脫逃，昨天下午原本已在高雄大社區發現行蹤，不料對方試圖開車衝撞，員警大膽用槍朝輪胎擊發24發子彈，但仍被棄車逃跑。經漏夜埋伏，今天清晨5時30分在仁武區先查獲6名嫌犯，涉案賴姓主嫌則在上午10時8分於民宅內夾層落網。

全案共帶回賴男和9名涉案共犯，依殺人、槍炮等罪送辦。警方表示，由於此案仍有一些疑點，後續也將透過鑑識和偵訊，追查是否還有其他共犯跟槍枝來源等，持續擴大釐清。（編輯：郭諭儒）1131123

阿龍
高雄湖內槍擊案1死2傷 開槍主嫌及3共犯落網高雄湖內槍擊案1死2傷 警逮2共犯到案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.81
更多編輯台推薦新聞：