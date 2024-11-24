高雄湖內槍擊案釀1死 涉案4人遭收押

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（中央社記者張已亷高雄24日電）高雄湖內區22日發生槍擊釀1死，賴姓主嫌23日落網，全案共帶回賴男和9名涉案共犯。賴男等涉案4人訊後遭聲押獲准，另涉案郭男、余男請回，但余男因另案通緝遭送監執行。

橋頭地檢署今天晚間發布訊息指出，此案由檢察長張春暉指派檢察官張家芳指揮高市刑大與湖內分局共組專案小組偵辦，賴男、蔡男、陳男、吳男等4人23日訊後遭聲押，橋頭地方法院今天下午裁定賴男等4人羈押，另郭男、余男請回，但余男因另案通緝遭送監執行。

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全案經警方調查，起因賴姓主嫌替綽號「阿龍」男子協調新台幣8萬元賭債，並和林姓男子相約至蘇姓男子租屋處談判起衝突，林男入內後，賴男隨即和蒙面同夥乘車到場，賴男朝屋內開槍，同夥則持球棒毆打林男，造成林男、陪同周姓男子、蘇男受槍傷，其中蘇男送醫不治。

警方事後相繼在鳳山區、大社區查獲余姓共犯、提供作案車輛的邱姓女車主及協助提供逃逸車輛的郭姓共犯等3人，23日在仁武區先查獲6名嫌犯，並在民宅內夾層查緝賴姓主嫌到案。全案共帶回賴男和9名涉案共犯，依殺人、槍砲等罪嫌送辦。（編輯：李淑華）1131124