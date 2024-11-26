本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普將祭關稅措施 施壓中國加拿大墨西哥處理芬太尼議題
首頁 / 社會
京華城案
新聞專題
京華城案2/300
首頁 / 社會

京華城案 北院下午召開李文宗延押庭

2024/11/26 08:44（11/26 09:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北地檢署偵辦京華城案，10月提訊在押的前台北市長柯文哲辦公室主任李文宗（中）。中央社記者鄭清元攝 113年10月17日
台北地檢署偵辦京華城案，10月提訊在押的前台北市長柯文哲辦公室主任李文宗（中）。中央社記者鄭清元攝 113年10月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北26日電）偵辦京華城案的台北地檢署認定，前台北市長辦公室主任李文宗涉貪污收賄、公益侵占等罪，有勾串共犯或證人之虞，向法院聲請延長羈押。台北地院訂於今天下午召開延押庭。

北檢9月認定李文宗涉犯貪污治罪條例行、收賄罪等，有勾串之虞，向北院聲請羈押禁見獲准。羈押期限將至，檢察官聲請延押李文宗。

檢方指出，李文宗涉犯貪污治罪條例違背職務收受賄賂、中華民國刑法公益侵占、背信罪嫌等，有勾串共犯或證人之虞，向北院聲請延押，並聲請限制閱卷，限制方式只能手抄筆記於筆記紙，筆記紙於延押庭訊問結束須交回北院，卷證不能複製、攝影等。

北院指出，法官訂今天上午開限制閱卷庭，請檢察官到庭敘明限制閱卷理由及方式，並請辯護人到庭陳述意見，並於下午2時開延押訊問庭。（編輯：方沛清）1131126

#中華民國刑法
#台北地院
#台北地檢署
#北院
#北檢
#李文宗
#京華城案
延伸閱讀
京華城案北檢聲請具保停押 朱亞虎200萬元交保柯文哲涉侵占政治獻金 北檢扣押木可近4000萬元民眾黨通過 柯文哲請假延3個月至明年2/28京華城案陳佩琪被約談後再發文 公布與柯文哲10年收入總額北檢扣押京華城土地 台北地院二度裁准
李文宗
京華城案朱亞虎充分陳述答辯 北檢聲請具保停押京華城案北檢聲請延押李文宗 朱亞虎具保停押
京華城案
釐清柯文哲金流 北檢第3度傳喚陳佩琪作證訊後請回京華城案查柯文哲金流 檢廉3度約談陳佩琪作證
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
京華城案朱亞虎充分陳述答辯 北檢聲請具保停押
172.30.142.81
更多編輯台推薦新聞：