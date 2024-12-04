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新北警公布11月詐欺案 假投資詐騙占近三成

2024/12/4 14:05（12/4 14:31 更新）
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新北市警察局4日在刑事警察大隊舉行打詐記者會，局長廖訓誠（前右3）公布113年截至11月30日共查獲301件詐欺案，查扣不法所得15億1248萬餘元。（新北市政府警察局刑事警察大隊提供）中央社記者趙敏雅傳真 113年12月4日
新北市警察局4日在刑事警察大隊舉行打詐記者會，局長廖訓誠（前右3）公布113年截至11月30日共查獲301件詐欺案，查扣不法所得15億1248萬餘元。（新北市政府警察局刑事警察大隊提供）中央社記者趙敏雅傳真 113年12月4日
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（中央社記者趙敏雅新北4日電）新北市警察局公布11月詐欺案，以假投資詐騙最多，占詐欺犯罪29.65%。警方也結合民間企業推識詐形象月曆，希望能拋磚引玉，籲各界一起向民眾傳遞防詐資訊。

新北市警察局今天在刑事警察大隊舉行打詐記者會，分析11月詐欺案指出，前5大高發案類依序為假投資、網路購物詐騙、假買家騙賣家、中獎通知及色情應召詐財；假投資詐騙中以投資期貨、證券等名義進行詐騙案占最大宗。

新北市警局表示，依據打詐儀錶板數據顯示，新北市8月到11月30日已攔阻新台幣12億5千萬餘元；在查緝詐欺犯罪方面，113年截至11月30日共查獲301件詐欺案，逮捕涉案人數達2857人，查扣不法所得15億1248萬餘元。

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新北市警局長廖訓誠表示，今年11月推動「百工百業領導人識詐宣導信件」，寄出以市長、局長及分局長署名的識詐信件909封，傳遞給轄區內各行各業領導人，呼籲透過職前訓練或集會活動，與警局派出的「識詐專家」 合作向員工宣導高發詐騙手法及防範措施，進一步提升民間識詐能力。

警方也與群益期貨合作，以反詐騙為主題推出2025年月曆。廖訓誠表示，希望透過形象月曆讓民眾知道最新的詐騙手法，同時，警方會持續深化與企業合作，共同強化民眾防詐意識，減少詐騙案件發生。（編輯：林恕暉）1131204

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