期貨業者攜新北市警察局 推防詐宣導短影音

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）群益期貨今天與新北市政府警察局舉行記者會，合作推出2025防詐桌曆與宣導短影音，協助民眾提防金融詐騙，守護財務安全。

群益期貨董事長賈中道表示，近年來金融詐騙激增，犯罪手法層出不窮，包括電話詐騙、網路釣魚、虛假投資等，許多民眾難以防範，面臨重大財務損失。

為強化宣導效果，群益期貨除了與新北市政府警察局合作推出防詐桌曆外，也製作6支防詐宣導短影音。

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群益期貨說明，防詐宣導短影音主題包括解除分期付款、網路帳號、假網拍、假投資、假求職及假冒公家機關等類型詐騙案例，從受害者心理入手，搭配警察解說，介紹詐騙手法如何運作、如何辨別真假訊息等。

新北市政府警察局局長廖訓誠指出，隨著科技進步與詐騙手法的日益多樣化，市民需要具備更高的防範意識與知識，有效防止各類詐騙案件的發生。他呼籲民眾可多加利用防詐資源，並在生活中提高警覺，共同營造安全無詐的社會環境。（編輯：張良知）1131204