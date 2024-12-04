員警和女友涉案交保遇死劫 刑事局：配合調查

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）刑事局1名員警和女友因偵辦詐欺案涉洩密罪遭中檢約談，交保後返程遇車禍死劫。對此，刑事局今晚說，本案是否涉洩密，除自我檢查偵辦也全面配合中檢調查，若屬實將依法處置。

刑事局近日接連發生風紀案。據了解，紀錄科1名員警近日因涉及毒品案，於上週遭檢方搜索、無保請回。

除此之外，科技犯罪防制中心員警和其從事數位貨幣分析師的女友也因涉虛擬貨幣案洩密案，昨天遭台中地檢署搜索，經帶回複訊後裁定交保，但2人今天凌晨搭車北返途中在國道遭遇追撞死亡車禍，造成1死1傷。

刑事局今晚表示，針對局內員警偵辦虛擬貨幣案，並尋求專業分析師協助疑涉洩密一事，是由中檢檢察官指揮警政署政風室、刑事局及台中市警察局刑事警察大隊共同偵辦。

此案起源於台中市警察局日前偵辦虛擬貨幣案件時，在搜索現場扣案電腦中發現，有刑事局員警從系統下載數名遭詐被害人警詢筆錄，才於昨天以通知書帶回員警進行瞭解，以查明有無洩露相關被害人筆錄情形。

全案經調查了解，涉案刑事局員警是為偵辦詐欺案件，自系統下載資料放置於雲端資料夾，為方便偵辦詐騙集團幣流分析，才將資料夾權限開放給女友分析師使用，以協助分析詐騙集團的幣流，據此凍結不法資金。

同時，女分析師協助刑事局偵辦人員分析詐騙集團金流，分析凍結不法虛擬貨幣，具有良好成效，涉案員警提供被害人筆錄給女分析師分析金流，並無其他不法意圖

刑事局說，本案是否涉有洩密罪之嫌，除自我檢查偵辦外，也全面配合中檢偵辦，若確實涉有違法（紀）情形，都將依法處置、絕不寬貸，並追究相關人員考監責任。

刑事局表示、將持續要求各級主管利用各項集（機）會確實宣導相關法治觀念，加強內部管理，要求所屬員警以身作則，恪遵法紀，避免衍生違法（紀）情事，若發現所屬違法（紀）情事，應立即陳報並深入調查，斷然處置，絕不鄉愿，以防範類似案件再次發生。

據警界人士私下透露，涉案員警的分析師女友是在民間開設的虛擬貨幣公司任職，因此對於加貨幣凍結、扣押等作業程序熟稔，因其出色的專業能力，曾任刑事局許多單位的授課講師。

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警界人士提到，涉案員警平日工作態度認真，且辦案能力出色，其原本任職刑事局中部打擊犯罪中心，由於擅長分析詐團金流和洗錢手法，本月2日才調至科偵中隊任職。

熟識涉案員警的身邊友人也表示，其經常自主研究科技偵查技術，包括虛擬貨幣錢包凍結和如何進行扣押，以及思考後續如何將贓款返還被害人等事項，平日也樂於和同事分享、交流相關技術和心得，和同事相處都關係融洽。（編輯：方沛清）1131204