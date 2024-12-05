千噸級海巡連江艦進駐澎湖首航 維護海域安全

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（中央社澎湖縣5日電）海巡署艦隊分署新造1000噸級「連江艦」進駐澎湖，今天首航，正式加入澎湖地區海域執法，以有效嚇阻東北季風期間中國大陸漁船越界捕魚及因應近年海警艦船襲擾，維護澎湖海域安全。

海巡署艦隊分署新造「連江艦」，今天在馬公商港6號碼頭舉行進駐及首航典禮，由艦隊分署副分署長楊朝卿主持，澎湖縣長陳光復等人出席，同時參訪艦上的鎮海火箭彈武器、高壓水砲、直升機飛行甲板等配備。

陳光復表示，澎湖位處第一線，海巡在救援、護漁等各項工作，風大浪高，非常辛苦，感謝海巡署配置1000噸「連江艦」，未來可守護澎湖第一線，確保澎湖海域的安全。

海巡署表示，連江艦是配合政府107年起「國艦國造」政策，推動「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」中，將興建141艘各式巡防艦艇，其中1000噸級巡防艦「連江艦」是第3艘，去年9月下水，今天進駐澎湖投入澎湖海域服勤行列。

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連江艦艦長98.5公尺、寬13.2公尺、總噸位2437噸、最大船速可達24節、續航力6000浬，可繞行台灣7圈，配置有雷達自動測繪系統及紅外線熱顯像儀等各項新式航儀設備，另搭載開發鎮海火箭彈武器系統、20機砲遙控槍塔及射程達120公尺的高壓水砲，並設置直升機飛行甲板及2艘航速36節的警備艇，有效及提升執行澎湖海域各項救生救難、護漁及查緝走私偷渡等任務。

楊朝卿表示，海巡署為維護澎湖海域治安及確保漁民作業權益，澎湖隊共配置屏東艦及連江艦和10艇各式巡防艇，今天進駐的連江艦是澎湖海巡隊噸位最大一艘，首任艦長由澎湖子弟黃聰正擔任，將全力守護澎湖南、北海域，以有效嚇阻東北季風期間大陸漁船越界捕魚及因應近年海警艦船襲擾。（編輯：李錫璋）1131205