新竹詐團假援交、假投資 國內外逾180人受害

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）以黑幫風飛砂幹部31歲葉男為首的詐欺集團，冒用美女頭貼在網路進行假援交和假投資詐騙，境內、外分別逾百人和81人受害，刑事局經長期偵蒐逮13嫌送辦，瓦解此不法集團。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第二大隊副大隊長黃維表示，日前接獲情資顯示，有詐欺集團於新竹地區等地犯罪，隨即報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦。

經調查了解，主嫌葉男自去年10月起於新竹縣新豐鄉、湖口鄉設立假援交詐欺機房和洗錢，由詐欺機房機手盜用美女頭貼於社群平台X、IG、FB及Whatsapp創設詐欺帳號行騙。

直到今年6月，葉男將上述詐欺機房業務移交給舊識、風飛砂成員23歲宋男接手經營，後者再增設假投資詐欺業務，葉男則專責洗錢。

警方追查發現，此詐欺集團詐騙手法，都是利用假投資詐騙、投放假求職廣告誘騙投資虛擬貨幣和假援交匯款方式行騙，透過上述詐欺社群帳號和境內、外被害人聊天，再伺機要求對方匯款施詐。

待被害人信以為真匯款後，再由葉男等嫌進行轉帳洗錢，並由集團位於雲林和新北等地的車手提領贓款。

專案小組經多月蒐證後，見時機成熟於今年8月12日同步執行查緝行動，分別於新竹縣和雲林縣破獲詐欺機房2處、車手據點1處，並拘捕宋男等12嫌；經持續溯源清查，專案小組續於11月14日再於宜蘭縣拘捕主嫌葉男到案。

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警方清查發現，此案國內被害人至少逾百人遭詐騙，已知總財損逾新台幣600萬餘元；另外，國外被害人以美國居多，約有81人遭詐騙，已透過司法互助途徑續追。

全案詢後將葉男等13嫌依違反刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例等罪解送竹檢偵辦，且經法院裁定羈押禁見；另有3嫌因擔任車手已於5月遭新北警查獲，經送士林地檢署裁定羈押禁見。（編輯：方沛清）1131210