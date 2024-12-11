謝宜容涉貪 移送新北檢複訊

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（中央社記者趙敏雅新北11日電）勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容涉職場霸凌，另被告發挪用公款涉貪，全案朝貪污治罪條例偵辦，今天凌晨謝宜容移送新北檢複訊。

台灣新北地方檢察署昨天上午指揮法務部調查局新北市調查處前往三重、新莊、五股等22處搜索，包含勞動部勞發署北分署、謝宜容住處、廠商營業處所及案件關係人住處等，帶回謝宜容等23人。

勞動部勞發署北分署公務員輕生，疑因遭受長官（前北分署長謝宜容）職場霸凌所致，謝宜容遭記2大過免職。

國民黨台北市議員鍾小平日前到台北地檢署，先告發謝宜容涉犯過失致死罪，之後二度告發前勞動部長許銘春與謝宜容涉嫌違反貪污治罪條例。北檢將謝宜容的部分陳報高檢署，高檢署4日表示，已核准移轉新北檢偵辦。

據了解，新北檢這次偵辦主要是禮品採購與辦公室裝修部分，全案朝貪污治罪條例偵辦；至於過失致死部分，另案偵辦。

今天凌晨1時40分許，謝宜容移送新北檢複訊，面對媒體追問，她全程不發一語。另一名康姓男子以新台幣10萬元交保。（編輯：洪啓原）1131211