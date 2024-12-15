高雄市民洗水塔發現槍枝 警送驗追查釐清來源

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（中央社記者張已亷高雄15日電）高雄仁武區有市民5日清洗水塔時，發現水塔內有2把手槍，趕緊通報。警方懷疑槍枝為湖內區11月槍擊案犯嫌所有，但涉案5人均未承認擁有該槍枝，警方將送驗槍枝並釐清來源。

高雄市警察局湖內分局人員指出，仁武區有市民5日清洗透天厝頂樓水塔時，發現1個黑色塑膠袋裡面裝有2把手槍，隨即通報警方。

警方表示，因湖內區11月曾發生槍擊案，日後在仁武區查獲涉案犯嫌，懷疑市民發現的槍枝為該案犯嫌所有，近日借提遭羈押的賴姓主嫌等5人詢問，但5人均未承認擁有該槍枝，後續將送驗槍枝並釐清槍枝來源。

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全案起因賴姓主嫌為協調賭債和林姓男子相約至蘇姓男子位在湖內區租屋處談判，林男11月22日入內後，賴男隨即和蒙面同夥乘車到場，賴男朝屋內開槍，同夥則持球棒毆打林男，造成林男、陪同周姓男子、蘇男受槍傷，其中蘇男送醫不治。

警方事後相繼在鳳山區、大社區查獲余姓共犯、提供作案車輛的邱姓女車主及協助提供逃逸車輛的郭姓共犯等3人，11月23日在仁武區先查獲6名嫌犯，並在民宅內夾層查緝賴姓主嫌到案。全案共帶回賴男和9名涉案共犯，依殺人、槍砲等罪嫌偵辦，賴男等人訊後遭聲押獲准。（編輯：李淑華）1131215