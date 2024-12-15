18歲騎士出遊嘉義台3線 疑過彎失控撞卡電桿間不治

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁嘉義縣15日電）18歲詹姓男子今天下午1時許騎機車行經嘉義番路鄉台3線313.5公里處，疑過彎失控，自撞路邊電線桿，人卡電桿間，頭部重創及四肢多處擦挫傷，送醫不治，確切肇因待查。

警方表示，今天下午1時14分許嘉義番路鄉台3線313.5公里處發生一起自撞車禍。警方獲報到場處理，經瞭解，領有駕照的詹男騎乘普重機車與友人出遊，途經台3線313.5公里處（北往南方向），詹男疑因過彎失控自摔。

詹男連人帶車撞上路邊電線桿，人卡在電桿間，機車則摔出道路，同行友人見狀趕緊停車察看；詹男頭部重創及四肢多處擦挫傷，經送醫搶救後仍傷重不治，確切肇事原因仍待調查釐清。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中埔分局指出，轄內台3線交通事故頻傳，為降低此路段肇事發生，除加強重點路段測速違規舉發，並持續執行防制交通事故勤務作為；另外，研議增設測速科技執法照相儀器，取締汽機車超速違規行為。

中埔分局呼籲，因山區道路狹窄及彎道眾多，請駕駛切勿超速、跨越雙黃線及其他違規行為，務必遵守交通安全規則，也要尊重其他用路人路權安全，共同避免交通事故憾事發生。（編輯：陳仁華）1131215