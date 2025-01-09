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首頁 / 社會

高雄監考老師偷走學生羽球鞋 判拘20天

2025/1/9 14:24
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（中央社記者洪學廣高雄9日電）高雄一間高中吳姓老師利用監考機會，拿走掃具櫃旁的學生羽球鞋。吳男雖辯稱當時頭暈，但高雄地院法官發現行竊後還能正常騎車，依竊盜罪判拘役20天，可易服勞役。

高雄地方法院審理時，吳男辯稱當時頭暈暈沉沉的，就進去教室拿走羽球鞋。但法官經勘驗監視器畫面，發現其案發後還能正常騎車離開，顯見其精神狀況正常，且進入教室前還有四處張望，將羽球鞋放入自身攜帶背包內藏放等行為，行竊過程與一般竊盜犯罪無異，據此不採信其卸責之詞。

法官審酌，吳男不思以正當方法獲取財物，恣意竊取他人財物，侵害他人財產權並危害社會治安，所為實有不該；考量已將球鞋還給學生領回，依成年人故意對少年犯竊盜罪判處拘役20天，不可易科罰金，可易服勞役，可上訴。

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判決指出，高雄一間高中吳姓老師去年12月某日下午利用擔任監考老師機會，發現教室後方掃具櫃旁有一雙價值約新台幣2000元的學生羽球鞋，吳男趁無人注意時，將羽球鞋放入背包內，並在考試結束後帶離教室，騎機車離去。

受害學生考完試後驚覺球鞋遭竊，報警調閱監視器畫面，不料發現是監考老師所為，據此提告竊盜罪。（編輯：謝雅竹）1140109

#高雄地方法院
#教師
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