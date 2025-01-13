集會是否妨害司法 法務部：視具體個案

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（中央社記者林長順台北13日電）立法院今安排「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯」專報。法務部指，集會遊行是否涉及刑事責任，應視具體個案，司法院說，若有具體個案，應尊重法院認定。

民眾黨11日舉辦「111釘孤枝，拒絕綠色威權，還我司法正義」集會，立法院司法及法制委員會上午安排議程，邀請司法院、法務部率所屬相關單位列席就「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」進行專題報告並備質詢。

法務部報告指出，法務部對於符合集會遊行法所辦理的集會遊行，基於對於表意自由的保障，均予以尊重。

法務部表示，但集會遊行中是否涉及相關刑事責任，仍應視具體個案，視號召內容是否涉及恐嚇內容、煽惑他人犯罪、違背法令或抗拒合法命命，號召者有無強暴脅迫意圖、是否已聚眾，是否經命令解散而不解散、是否已構成恐嚇、妨害名譽、妨害公務、侮辱公務員等相關法律之構成要件後，再視相關行為是否構成現行犯或準現行犯判斷。

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司法院報告指出，「號召民眾上街對抗司法審判者」除了有違反集會遊行法等相關法律的情形外，應受憲法集會自由權的保障。

司法院表示，根據目前立法院審議中的刑法增修草案，若僅是「號召民眾上街對抗司法審判」，未進而對特定司法人員等具體對象為犯罪或關說等行為的情形，似與各該草案所定各罪的構成要件均有未合，惟若有具體個案，仍尊重法院於個案中的認定及判斷。（編輯：方沛清）1140113