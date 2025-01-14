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行政執行署：吳乃仁沒有行政執行案件

2025/1/14 18:19
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（中央社記者林長順台北14日電）有民眾在媒體發表評論，質疑行政執行署為何不管收吳乃仁。行政執行署今天指出，吳乃仁積欠台糖款項是「民事損害賠償」事件，並非行政執行案件，吳乃仁並沒有案件繫屬行政分署。

法務部行政執行署表示，行政執行署所屬各執行分署主要職掌是辦理「公法上金錢給付義務」（如稅捐、健保費、交通罰鍰等）強制執行相關事項，以實現公法上金錢債權；至於民事執行，則是實現債權人「私法上請求權」的強制執行程序，執行機關是司法院所屬各地方法院的民事執行處。

經行政執行署清查，目前並無義務人、民進黨派系大老吳乃仁的案件繫屬於執行分署。

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行政執行署指出，據報載，吳乃仁積欠台糖公司的款項，是經法院判決確定的「民事損害賠償」事件，非屬行政執行案件，台糖公司如果要對吳乃仁聲請強制執行，依強制執行法規定，應向法院民事執行處聲請，台糖公司也已經向法院民事執行處聲請強制執行。

行政執行署強調，行政執行署就滯欠大戶皆進行列管，並督導所屬各執行分署以團體辦案、強化機關橫向聯繫、善用各項法定強制處分（如限制住居、核發禁止命令、聲請法院拘提、管收）等方式強力執行，力求徵起。（編輯：張銘坤）1140114

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