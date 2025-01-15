苗縣土地遭倒廢酸液 中檢起訴涉案7人聲請沒收1.3億

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（中央社記者蘇木春台中15日電）中檢破獲桃園觀音區某化工公司棄置廢酸洗液釀溪水染紅後，再查獲中壢某化工公司在苗栗土地棄置廢酸洗液，檢方將涉案公司及負責人等7人起訴，並聲請沒收不法所得新台幣1.3億元。

保安警察保七總隊第三大隊中區中隊今天表示，中檢指揮偵保七三大隊中區中隊、環境管理署中區環境管理中心、調查局台中市調查處及苗栗縣環保局等單位組成專案小組，先於民國111年間破獲位於台中市清水區一處土地，遭棄置廢酸洗液等有害事業廢棄物。

專案小組查出，桃園觀音區某化工公司合法收受工廠產出的廢酸洗液後，非法委託掮客將有害事業廢棄物非法棄置於桃園市、苗栗縣及台中市等縣市，並染紅苗栗縣三灣鄉中港溪近3公里。

專案小組透過苗栗縣苑裡鎮一處遭棄置廢酸洗液的土地，逮捕槽車司機及土地管理人等現行犯6人後，循線查出還有其他業者涉案，溯源查獲桃園市中壢區負責廢酸洗液再利用的化工公司，未依核定再利用製程處理廢酸洗液，以付費方式將廢酸洗液棄置於案發土地，造成土壤重金屬超標。

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辦案人員查出，案發土地由魏姓涉案人承租，非法收受廢酸洗液，誆稱作為水泥添加劑，與其他事業廢棄物混拌成不合格且無用途水泥塊，現場另查獲堆置廢塑膠混合物、廢集塵灰及廢玻璃等事業廢棄物，初估面積約5100平方公尺，棄置廢棄物總量約2000公噸。

專案小組分別於112年9月及12月間執行2次搜索，查扣犯案車輛5部及挖土機2部，經台中地檢署向台中地院聲請裁定扣押不法所得1億3360萬餘元，全案於日前偵查終結，以違反廢棄物清理法罪嫌，將涉案公司及負責人許男等7人起訴。（編輯：陳仁華）1140115