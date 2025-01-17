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高市警破獲網路販毒集團外送到府 7嫌遭羈押

2025/1/17 14:20（1/17 15:01 更新）
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高雄市警察局刑事警察大隊日前獲報有販毒集團在通訊軟體公開販毒，經跟蒐發現集團以俗稱「蜜蜂」外送毒品，警方帶回傅姓主嫌等8人，起獲市價約新台幣500萬元的大麻、喪屍煙彈毒品及現金、手機等相關證物。（高市刑大提供）中央社記者洪學廣傳真 114年1月17日
高雄市警察局刑事警察大隊日前獲報有販毒集團在通訊軟體公開販毒，經跟蒐發現集團以俗稱「蜜蜂」外送毒品，警方帶回傅姓主嫌等8人，起獲市價約新台幣500萬元的大麻、喪屍煙彈毒品及現金、手機等相關證物。（高市刑大提供）中央社記者洪學廣傳真 114年1月17日
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（中央社記者洪學廣高雄17日電）高市刑大獲報有販毒集團在通訊軟體公開販毒，經跟蒐發現集團以俗稱「蜜蜂」外送毒品，警方帶回傅姓主嫌等8人，起獲市價500萬元的大麻、喪屍煙彈毒品，其中7人遭羈押。

高雄市政府警察局刑事警察大隊緝毒專責隊偵六隊18分隊去年9月間接獲民眾檢舉，有販毒集團利用Telegram通訊軟體公開販賣大麻、喪屍煙彈、毒咖啡包等毒品，聯合鳳山分局文山、過埤派出所人員共組專案小組，經蒐證完備後，報請台灣高雄地方檢察署英股檢察官簡婉如指揮偵辦。

專案小組調查，集團以傅姓主嫌為首，招募藍姓、黃姓、蘇姓3嫌為毒品外送人員，俗稱「蜜蜂」，黃姓、王姓2名女性為控機手，陳姓女子為會計，另名傅姓犯嫌為倉管人員。

警方去年10月初跟蒐集團使用車輛，趁藍姓、黃姓外送毒品人員運毒時，當場以偵防車堵住去路，破窗逮捕，並於車內起獲準備外送毒品，之後再循線逮捕2名女性控機手跟陳姓會計，同年11月初逮捕蘇姓外送毒品人員及傅姓毒品倉管人員。最後在今年1月初逮捕22歲傅姓主嫌。

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高市刑大今天指出，全案總計起獲大麻成品、大麻煙彈、喪屍煙彈、依托咪酯油、愷他命、毒品咖啡包、一粒眠13顆、K盤2個等、販毒所得新台幣32萬2000元等證物，初估所有毒品市值約500萬元。全案訊後依販毒罪解送高雄地檢署偵辦，傅姓主嫌等7人訊後則被檢方聲押獲准，陳姓會計因剛好身懷六甲未被羈押。

高市刑大大隊長鄢志豪呼籲，販賣毒品罪依毒品級數，輕者處5年以上有期徒刑，重者可處死刑。此案販賣的大麻、依托咪酯屬二級毒品，處無期徒刑或10年以上有期徒刑。（編輯：謝雅竹）1140117

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