高市警破獲網路販毒集團外送到府 7嫌遭羈押

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄17日電）高市刑大獲報有販毒集團在通訊軟體公開販毒，經跟蒐發現集團以俗稱「蜜蜂」外送毒品，警方帶回傅姓主嫌等8人，起獲市價500萬元的大麻、喪屍煙彈毒品，其中7人遭羈押。

高雄市政府警察局刑事警察大隊緝毒專責隊偵六隊18分隊去年9月間接獲民眾檢舉，有販毒集團利用Telegram通訊軟體公開販賣大麻、喪屍煙彈、毒咖啡包等毒品，聯合鳳山分局文山、過埤派出所人員共組專案小組，經蒐證完備後，報請台灣高雄地方檢察署英股檢察官簡婉如指揮偵辦。

專案小組調查，集團以傅姓主嫌為首，招募藍姓、黃姓、蘇姓3嫌為毒品外送人員，俗稱「蜜蜂」，黃姓、王姓2名女性為控機手，陳姓女子為會計，另名傅姓犯嫌為倉管人員。

警方去年10月初跟蒐集團使用車輛，趁藍姓、黃姓外送毒品人員運毒時，當場以偵防車堵住去路，破窗逮捕，並於車內起獲準備外送毒品，之後再循線逮捕2名女性控機手跟陳姓會計，同年11月初逮捕蘇姓外送毒品人員及傅姓毒品倉管人員。最後在今年1月初逮捕22歲傅姓主嫌。

透過 Google News 追蹤中央社

高市刑大今天指出，全案總計起獲大麻成品、大麻煙彈、喪屍煙彈、依托咪酯油、愷他命、毒品咖啡包、一粒眠13顆、K盤2個等、販毒所得新台幣32萬2000元等證物，初估所有毒品市值約500萬元。全案訊後依販毒罪解送高雄地檢署偵辦，傅姓主嫌等7人訊後則被檢方聲押獲准，陳姓會計因剛好身懷六甲未被羈押。

高市刑大大隊長鄢志豪呼籲，販賣毒品罪依毒品級數，輕者處5年以上有期徒刑，重者可處死刑。此案販賣的大麻、依托咪酯屬二級毒品，處無期徒刑或10年以上有期徒刑。（編輯：謝雅竹）1140117