林葉亭失智父失蹤第7天 北市44人1犬協尋未果

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（中央社記者黃麗芸台北22日電）造型達人林葉亭的85歲父親因罹患失智症，16日下午離家後失蹤，她報案協尋仍未尋獲，今天發文說父親常說要回新竹拜拜，尋人範圍擴至新竹；北市消防局今天出動44人1犬協尋未果。

林葉亭日前發布尋人啟事，指其85歲的父親罹患失智症且離家失蹤，16日下午4時45分曾現身在至善路三段、內雙溪自然中心，請大家幫忙留意。

她今天在臉書限動又發文說，父親是在新竹長大，他常常說要回新竹和去北極殿拜拜，將尋人範圍擴大至新竹，希望新竹的鄉親協尋，最後還寫下「爸爸我想你」。

許多網友都留言加油打氣，甚至幫忙求神問卜，希望幫忙林葉亭找回走失的父親。

台北市消防局也表示，今天搜救行動共出動44人、1犬，包括3輛消防車、2輛警備車、1輛中隊指揮車，1隻搜救犬、3架無人機和30人；以及4名義消、民團中華民國山難救助協會北區分會10人。

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搜救勤務於內雙溪自然中心集結，分六線進行搜索，分別為溪山里山南端一帶、自然中心一帶、碧溪步道往翠山步道、楓林橋與內雙溪一帶、劍南路往圓明寺步道、聖人瀑布往至善路3段370巷-士林碧山公墓-至善路3段290巷等。

據了解，今天搜尋任務仍未尋獲，明天將持續派隊繼續搜救任務。（編輯：張銘坤）1140122