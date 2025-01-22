加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中俄伊朗北韓結成「邪惡聯盟」川普外交新挑戰
首頁 / 社會

林葉亭失智父失蹤第7天 北市44人1犬協尋未果

2025/1/22 18:19（1/22 18:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
造型達人林葉亭的85歲父親（圖）因罹患失智症，16日下午離家後失蹤，至今尚未尋獲。（圖取自facebook.com/LINYEHTINGfanclub）
造型達人林葉亭的85歲父親（圖）因罹患失智症，16日下午離家後失蹤，至今尚未尋獲。（圖取自facebook.com/LINYEHTINGfanclub）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北22日電）造型達人林葉亭的85歲父親因罹患失智症，16日下午離家後失蹤，她報案協尋仍未尋獲，今天發文說父親常說要回新竹拜拜，尋人範圍擴至新竹；北市消防局今天出動44人1犬協尋未果。

林葉亭日前發布尋人啟事，指其85歲的父親罹患失智症且離家失蹤，16日下午4時45分曾現身在至善路三段、內雙溪自然中心，請大家幫忙留意。

她今天在臉書限動又發文說，父親是在新竹長大，他常常說要回新竹和去北極殿拜拜，將尋人範圍擴大至新竹，希望新竹的鄉親協尋，最後還寫下「爸爸我想你」。

許多網友都留言加油打氣，甚至幫忙求神問卜，希望幫忙林葉亭找回走失的父親。

台北市消防局也表示，今天搜救行動共出動44人、1犬，包括3輛消防車、2輛警備車、1輛中隊指揮車，1隻搜救犬、3架無人機和30人；以及4名義消、民團中華民國山難救助協會北區分會10人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

搜救勤務於內雙溪自然中心集結，分六線進行搜索，分別為溪山里山南端一帶、自然中心一帶、碧溪步道往翠山步道、楓林橋與內雙溪一帶、劍南路往圓明寺步道、聖人瀑布往至善路3段370巷-士林碧山公墓-至善路3段290巷等。

據了解，今天搜尋任務仍未尋獲，明天將持續派隊繼續搜救任務。（編輯：張銘坤）1140122

#台北市消防局
#新竹
延伸閱讀
失智防治照護政策綱領3.0 衛福部提3重點台灣65歲以上失智盛行率近8%約35萬人 阿茲海默型最多2025年邁入超高齡社會 醫提醒40歲起認知退化書摘／失智症照護原則：給患者安全感、別在他面前耳語
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

87
更多編輯台推薦新聞：