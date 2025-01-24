加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
投資熱演唱會助攻 主計總處上修去年經濟成長達4.3%寫3年新高
首頁 / 社會

高市新興警分局頻破案 副議長頒發慰勞金勉勵

2025/1/24 18:09（1/24 18:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市副議長曾俊傑（前右3）24日至新興警分局頒發破案暨春節慰勞金，鼓勵新興分局全體員警，盼基層員警持續堅守崗位，守護高雄治安。（曾俊傑提供）中央社記者林巧璉傳真 114年1月24日
高雄市副議長曾俊傑（前右3）24日至新興警分局頒發破案暨春節慰勞金，鼓勵新興分局全體員警，盼基層員警持續堅守崗位，守護高雄治安。（曾俊傑提供）中央社記者林巧璉傳真 114年1月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄24日電）農曆年節前，高雄市副議長曾俊傑今天至警察局新興分局頒發慰勞金，鼓勵近日頻頻偵破重大案件、破案有功人員，並感謝基層員警守護治安讓民眾過好年。

曾俊傑今天說，新興警分局在農曆春節前頻頻破案，連續偵破「非法持有槍砲」與「偵破詐欺集團案」等重大案件；包括李姓通緝犯非法持有MPX衝鋒槍、克拉克短槍與一起假投資詐騙案，成功守護地方治安及民眾財產，倍受地方民肯定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

曾俊傑說，即將迎接春節9天連假，員警負責維護治安及交通安全不眠不休執勤，藉由至新興分局慰勞員警及協勤民力，感謝春節期間守護治安穩定及交通順暢的用心。

曾俊傑表示，年關前後犯罪案件特別多，感謝新興分局連續破獲大案，不僅穩定地方民心，更有效遏阻其他犯罪發生。曾俊傑頒發破案暨春節慰勞金，鼓勵新興分局全體員警，希望基層員警持續堅守崗位，守護高雄治安。（編輯：謝雅竹）1140124

曾俊傑
高雄高爾夫球場收回用途 工務局長：只會當公園使用高鐵南延屏東 陳其邁：若採高雄方案衝擊須降最低
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

87
更多編輯台推薦新聞：