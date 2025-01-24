高市新興警分局頻破案 副議長頒發慰勞金勉勵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄24日電）農曆年節前，高雄市副議長曾俊傑今天至警察局新興分局頒發慰勞金，鼓勵近日頻頻偵破重大案件、破案有功人員，並感謝基層員警守護治安讓民眾過好年。

曾俊傑今天說，新興警分局在農曆春節前頻頻破案，連續偵破「非法持有槍砲」與「偵破詐欺集團案」等重大案件；包括李姓通緝犯非法持有MPX衝鋒槍、克拉克短槍與一起假投資詐騙案，成功守護地方治安及民眾財產，倍受地方民肯定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

曾俊傑說，即將迎接春節9天連假，員警負責維護治安及交通安全不眠不休執勤，藉由至新興分局慰勞員警及協勤民力，感謝春節期間守護治安穩定及交通順暢的用心。

曾俊傑表示，年關前後犯罪案件特別多，感謝新興分局連續破獲大案，不僅穩定地方民心，更有效遏阻其他犯罪發生。曾俊傑頒發破案暨春節慰勞金，鼓勵新興分局全體員警，希望基層員警持續堅守崗位，守護高雄治安。（編輯：謝雅竹）1140124