違法聘泰籍移工丟包不成竟殺人 基隆雇主判14年6月

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）林女聘用違法泰籍女移工蘇堤達在家幫傭5天後，打算將蘇堤達丟包在基隆山區，蘇堤達不從，林女憤而將蘇堤達殺害。基隆地院法官及國民法官審理後，今天判林女14年6月徒刑。

基隆地方法院發布新聞稿指出，林女去年5月6日前某日，在臉書社團「小鬼找工作」刊登廣告招聘幫傭，蘇堤達（Suthida Sansang）見廣告後與林女聯繫應聘，並於去年5月6日在男友陪同下，前往林女位於基隆市中正區住處樓下，由林女與蘇堤達上樓，蘇堤達在林女住處工作期間，都住在客廳外推處。

法院指出，去年5月10日晚間6時許，林女騎機車搭載蘇堤達前往情人湖大武崙砲台，欲命蘇堤達自行留在此處，但蘇堤達不從，雙方起爭執，林女持安全帽毆打蘇堤達頭部，導致蘇堤達頭部受有鈍傷、小腦挫傷破裂，林女再以利刃揮刺蘇堤達，致蘇堤達受有多處銳力傷，致命處為左手肘後刺切傷（傷口長7公分，深10公分），刺破左肱動脈遠端（破洞0.5公分）。

法院表示，蘇堤達跑入草叢躲避，林女仍不予救護，丟棄凶刀及蘇堤達手機後，自行騎乘機車返家，導致蘇堤達因左肱動脈遭刺破大量出血死亡。

法官指出，林女坦承聘用蘇堤達在家幫傭，且欲丟包蘇堤達在山區，之後有傷害蘇堤達，導致死亡的行為，但矢口否認有殺人犯意，雖口頭表示抱歉，但在答辯中一再透露出責怪蘇堤達不願自行留下，執意跟隨才導致發生此案，難認林女有悔意，且林女未對蘇堤達的家屬賠償。

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法官表示，林女持安全帽、刀子攻擊蘇堤達，且攻擊位置、力道、次數等均非輕微，最後甚至放任蘇堤達死於山上，犯罪手段及情節稍嫌惡劣，且林女有違反就業服務法的紀錄，並有數次竊盜前科，可見林女遵法意識薄弱。

法官表示，另參酌林女原籍泰國，曾以移工身分來台，後與台灣人結婚而取得中華民國國籍，但婚姻關係不順而離婚，生活難謂順遂，且林女有藥物成癮及智能較為低下，並有兒女須扶養等情形，經綜合考量後，依殺人罪，判處林女14年6月徒刑。全案可上訴。（編輯：方沛清）1140213