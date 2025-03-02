柯文哲解除禁見首會客 陳佩琪、柯美蘭現身北所

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（中央社記者趙敏雅新北2日電）前台北市長柯文哲涉京華城等案遭押，日前獲裁准解除禁見至3月10日，與家人討論父親治喪事宜。柯文哲妻子陳佩琪、柯妹柯美蘭今天上午身穿黑衣到台北看守所進行首次接見。

柯文哲目前羈押在台北看守所。柯文哲的父親柯承發2月17日病逝，家屬已定3月10日舉辦告別式。柯文哲日前透過律師遞交聲請解除禁見、通信，以便與家屬討論治喪事宜。北院2月27日裁定對柯文哲母親、妻子、弟弟、妹妹等4人解除禁見至3月10日。

今天是2月28日國定假日後，北所首次辦理接見。上午9時許，台灣民眾黨發言人張彤抵達北所詢問號碼牌抽取事宜，所方人員說明須實名制、持親友本人身分證辦理，上午9時35分許陳佩琪、柯美蘭一身素黑現身北所。

上午10時35分許，陳佩琪、柯美蘭步出北所。面對媒體提問會不會覺得接見時間太短，陳佩琪未回應，靜默地走上車；柯美蘭則在後方，接受媒體訪問。

柯美蘭說，接見時間為30分鐘，柯文哲希望能參加家祭，返家探視申請書已寫好，但目前尚未遞交，因為她要上班，後續將委由民眾黨代送。柯文哲精神狀況還好，但閃到腰。

北所表示，因接見人數眾多，平日每梯次接見時間約15分鐘，每月第一個週日接見時間約8分鐘。依羈押法規定，被告接見限單日1次，接見時間不得逾30分鐘，但看守所長官認有必要時，得增加或延長。

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另外，考量收容人最近親屬、家屬喪亡，或生命、健康遭遇危急狀況時，得辦理彈性調整接見，基於上述事由，今天延長柯文哲的接見時間，以兼顧人倫關懷。

依據北所接見相關規定，接見登記為排除國定例假日的週一到週五上班日、補上班日及每月第一個週日，接見時段為上午8時至11時、下午1時至4時。（編輯：戴光育）1140302