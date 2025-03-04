撞死新北警所長劉宗鑫 新北院裁定毒駕女延押

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（中央社記者王鴻國新北4日電）新北市土城警分局清水派出所長劉宗鑫臨檢遭涉嫌毒駕的陳姓女子衝撞身亡。新北檢今天偵結依殺人等罪嫌提起公訴；新北地院今開庭裁定延押，並分由國民法官專庭審理。

新北市土城警分局清水派出所所長劉宗鑫去年9月30日深夜攔查時，遭持有毒品的陳女駕駛開車衝撞、拖行後撞擊護欄身亡。

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警方在2小時內逮捕陳女並起獲安非他命及俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯、吸食器等證物，依殺人罪、毒品與妨害公務等罪嫌移送檢方偵辦，經檢方裁定勒戒及聲請羈押獲准。全案今天偵結，檢方依殺人等罪嫌將陳女提起公訴。新北地院召開移審接押庭。

地院表示，關於陳女涉嫌於施用毒品後駕車，經攔檢後衝撞派出所長致死案件，經法官訊問後，認為被告涉犯殺人罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡事實，有羈押之必要，應予羈押（沒有禁見），並分由國民法官專庭審理，後續將由國民法官專庭的法官開準備程序。（編輯：林恕暉）1140304