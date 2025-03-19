橫掃高雄稅捐處抽獎逾84%獎項 駭客訊後15萬交保

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（中央社記者張已亷高雄19日電）高雄稅捐處去年舉辦「稅務突擊隊」遊戲抽獎活動，中獎名單出現多筆同名同姓者，經高雄市調處調查發現陳姓駭客涉利用作弊程式讓獲獎率達84.6%，陳男訊後以新台幣15萬元交保。

高雄市稅捐稽徵處民國113年8月26日至10月15日舉辦「稅務突擊隊」網路遊戲抽獎活動，抽獎結果顯示社會組別52組中獎名單內，有多筆同名同姓者，且「彭」姓中獎人士多達15人，遭網友戲稱「彭家軍」，並質疑有不法。

調查局高雄市調查處今天發布新聞稿指出，接獲台北國稅局監察室通報後展開調查，經分析比對發現有異常連線情形，進一步清查後鎖定居住在新竹地區、具資訊專長的陳姓駭客涉有重嫌，並報請新竹地方檢察署指揮偵辦。

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市調處指出，陳男涉嫌去年8、9月間陸續利用遊戲系統漏洞，藉控制60多組Google帳號，建立2000多個遊戲帳號，再透過自行編撰作弊程式，使每個遊戲帳號從登入遊戲到結束為止，僅需花費1至2秒，在活動期間連線達59萬多次，藉此增加中獎權重，終在52個獎項中獲獎44個，獲獎機率達84.6%，嚴重影響遊戲程式運行及其他民眾參與遊戲抽獎公平性。

檢警13日依法搜索陳男住所及辦公處所，搜獲相關犯案程式及連線設備。陳男訊後坦承犯行，遭檢方依妨害電腦使用罪嫌諭知15萬元交保，全案持續擴大清查。（編輯：黃名璽）1140319