南投埔里駕駛拒檢逃逸 擦撞路旁車輛幸無人傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真南投22日電）南投縣埔里鎮1輛自小客車駕駛不接受攔檢，後因有行經車輛擋住去路，4名員警立即上前盤查，但駕駛趁勢駕車逃逸，過程中還擦撞路旁車輛，幸無人傷，警方將持續追查駕駛身分。

南投縣政府警察局埔里分局今天發布聲明，11日晚間接獲民眾報案，埔里東榮路發生交通事故，1輛自小客車碰撞停放路旁機車後，未留在現場處理就離開。警方查到車主登記為古姓女子，但目前仍未能取得聯繫。

員警20日下午4時許執行巡邏勤務時，行經埔里中正路與仁愛路口，發現肇事車輛，且車牌已逾期未檢驗遭註銷，依法應接受檢查，使用喊話器要求駕駛停車，但駕駛加速駛離。

透過 Google News 追蹤中央社

警方說，當時開啟警鳴器並保持適當距離，尾隨自小客車到北平街郵局前，員警當時下車上前盤查；這名駕駛不聽員警指示，短暫停滯後迅速駕車逃逸，員警基於現場情勢，考量人員及用路人安全，決定停止追蹤。

埔里分局表示，駕駛於逃逸過程中擦撞路旁停放車輛，分局已依規定受理交通事故，將持續追查駕駛身分，釐清肇事責任。（編輯：李明宗）1140322