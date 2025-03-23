疑似無船籍中國快艇傳越界 澎湖海巡查無異狀

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（中央社澎湖縣23日電）澎湖花嶼西南海域傳有疑似無船籍中國快艇越界作業，竊取延繩釣漁獲與網具等，澎湖海巡艇獲報出海查緝及運用雷達擴大搜尋，都無發現可疑快艇航跡，將持續專案巡弋，以維漁民作業安全。

有媒體報導指出，「今天下午無船籍中國快艇進入我國花嶼西海域竊取延繩釣漁法漁獲，並當面強行將漁獲及魚具收走」一事。

澎湖海巡隊今天接獲反映，有澎湖漁民在22日上午10時在西嶼西南方20浬作業時，發現有一艘疑似無船籍中國快艇逾越海峽中線從事延繩釣放小管作業，並有干擾台灣漁船作業情形。

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澎湖海巡隊根據漁民所提供經緯度等資訊，立即調派PP-10071馳赴現場查處，並增派10087艇前往支援，但巡防艇抵達通報海域後，僅發現台灣籍船隻，經詢問現場作業漁船，均回覆未發現中國籍小型快艇，巡防艇運用雷達擴大海域搜尋，亦未發現可疑快艇航跡，仍將持續針對轄內可疑快艇深入追查。

澎湖海巡隊保障台灣漁民海上作業安全，海巡署第13巡防區近期將針對花嶼海域作業熱區，規劃專案巡弋勤務，除加強以雷情監控海面船舶動態外，並將強化海上勤務部署，同時籲請漁民如發現不法，請立即撥打118或利用無線電通聯，海巡艦艇獲報後將立即前往處理。（編輯：李淑華）1140323