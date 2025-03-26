花蓮罷免查水表案民政處長明良臻50萬元交保 檢方將提抗告

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（中央社記者張祈花蓮縣26日電）花蓮地檢偵辦罷免「查水表」案，訊後聲押禁見花蓮縣府民政處長明良臻；花蓮地方法院羈押庭今天裁定，明良臻50萬元交保，不得與共犯、證人聯繫。檢方表示，將提抗告。

花蓮罷免案爆涉違法查對個資，引發「查水表」爭議，檢調昨天搜索花蓮縣政府、花蓮市戶政事務所等處，訊後向法院聲押禁見明良臻。

花蓮地方法院今天中午召開羈押庭，諭知明良臻新台幣50萬元交保，不得與同案共犯、證人聯繫。

花蓮地院羈押庭認為，明良臻涉犯違反個人資料保護法案件，依檢察官所提證據，足認被告涉犯違反個人資料保護法罪嫌重大，但審酌本案進度及當事人意見，認為無羈押必要。

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不過，檢方認為，明良臻有實質影響力，恐對公務員施壓、串證，有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，且引發爭議後，疑將手機訊息刪除，檢調查扣相關證物，將手機送鑑識。花蓮地檢署指出，將提抗告。

花蓮檢方偵辦花蓮罷免案爆涉違法查對個資案，另有民政處副處長吳俊毅、鍾姓戶政事務所主任等6人，檢方訊後諭知交保，各以30萬元至2萬元不等。（編輯：陳仁華）1140326