加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

民眾黨立委林憶君服務處主任孟憲法違停嗆警 請辭道歉

2025/4/6 14:55（4/6 15:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣民眾黨不分區立委林憶君花蓮服務處主任孟憲法4日因車輛違規臨停紅線遭警方盤查，過程中與員警起爭執，最終警方仍依規開單。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 114年4月5日
台灣民眾黨不分區立委林憶君花蓮服務處主任孟憲法4日因車輛違規臨停紅線遭警方盤查，過程中與員警起爭執，最終警方仍依規開單。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 114年4月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）民眾黨不分區立委林憶君花蓮服務處主任孟憲法日前車輛違停，遭警方盤查後起爭執嗆警，孟憲法今天透過臉書表示願請辭。林憶君特助稍早證實此事，並表示明天將進行處理。

孟憲法今天在臉書貼文表示，「4日上午8時50分，趕去參加家族掃墓期間，路邊違規臨時停車，因為心急趕時間與執勤員警發生口角，此事件經媒體報導，造成社會整體觀感不良，對個人錯誤行為甚感抱歉，願意請辭立法院林憶君委員服務處主任一職，以示對社會大眾表達歉意」。

林憶君特助江躍辰今天告訴中央社記者，孟憲法已正式提出辭職書，由於今天是休假日，明天上班後會處理；孟憲法為日前違規停車事件非常懊悔，在眾多媒體報導下，內心也承受很大壓力，目前正在自我檢討中，對社會大眾產生的不良觀感，孟憲法表示非常抱歉。

民眾黨表示，孟憲法對警方不當舉措，已經違反相關規範，黨中央主動送交中評會議處，並建請中評會從速從重處分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

花蓮員警4日上午巡邏行經花蓮市府前路與華廈街路口，見一輛白色自小客車停在轉彎處紅線，車輛靠近外車道影響往來交通，於是上前盤查。

駕駛車輛的孟憲法見警方要開單，先是說「我是委員的助理、委員的主任啦」，員警仍依規開單，孟憲法簽名後直接拿走舉發單，不理會員警說明，過程中與員警發生口角，大聲怒嗆「我現在打給你們局長」、「我有撞到你嗎」。（編輯：黃名璽）1140406

#中評會
#民眾黨
#立法院
#臉書
#林憶君
#江躍辰
花蓮員警4日巡邏時在花蓮市府前路與華廈街路口，見一輛白色自小客車停在轉彎處紅線，影響交通，於是上前盤查。民眾黨立委林憶君花蓮服務處主任孟憲法遭警方盤查後起爭執嗆警，他6日透過臉書表示願請辭。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 114年4月6日
花蓮員警4日巡邏時在花蓮市府前路與華廈街路口，見一輛白色自小客車停在轉彎處紅線，影響交通，於是上前盤查。民眾黨立委林憶君花蓮服務處主任孟憲法遭警方盤查後起爭執嗆警，他6日透過臉書表示願請辭。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 114年4月6日
延伸閱讀
民眾黨立委服務處主任違停 起爭執嗆警「打給局長」違停案「回去講」惹議 徐巧芯：沒有施壓意思台中西屯派出所涉開單貪污案 員警出庭認罪判減刑
林憶君
傅崐萁訪港團員遭逮 友人：2024年才去中國交流傅崐萁訪港團員遭逮 林憶君：僅了解事因沒介入
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

59
更多編輯台推薦新聞：