民眾黨立委服務處主任違停 起爭執嗆警「打給局長」

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（中央社記者張祈、郭建伸花蓮縣5日電）民眾黨不分區立委林憶君花蓮服務處主任孟憲法昨天車輛違規臨停紅線，遭警方盤查，過程與警方起爭執，先自稱是「委員的主任」，又說要「打給你們局長」等，警方仍依規開單。

民眾黨表示，孟姓主任對警方不當舉措，已經違反相關規範，黨中央主動送交中評會議處，並建請中評會從速從重處分。

花蓮員警昨天上午9時許巡邏行經花蓮市府前路與華廈街路口，見一輛白色自小客車停在轉彎處紅線，車輛靠近外車道影響往來交通，於是上前盤查。

駕駛車輛的孟憲法見警方要開單，先是說「我是委員的助理、委員的主任啦」，員警仍依規開單，孟憲法簽名後直接拿走舉發單，不理會員警說明，過程中與員警發生口角，大聲怒嗆「我現在打給你們局長」、「我有撞到你嗎」。

花蓮警分局指出，全案依法開單，沒有差別待遇，舉發單的移送聯經過駕駛簽名後，警方須留存交給監理單位，另一張通知聯才會由駕駛收著；經調閱員警執法影像，確認執法過程態度、程序合法，並無不當。

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民眾黨立委林憶君特助江躍辰表示，初步了解孟憲法昨天帶母親去掃墓，順路買水煎包，並沒有拒絕警方開單，可能因母親在車上等，急著去拿水煎包回車上，才拿錯移送聯。

江躍辰說，過程中孟憲法與員警有口角、誤會，代替他向社會大眾道歉，服務處會虛心檢討，未來回加強宣導服務處員工對外的言行舉止。（編輯：郭諭儒）1140405