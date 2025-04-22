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新北大學校園廁所偷拍案 男大生被起訴

2025/4/22 14:52（4/22 15:23 更新）
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圖為新北地檢署。（中央社檔案照片）
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（中央社記者趙敏雅新北22日電）新北市吳姓男大生去年間在校園廁所竊錄他人如廁，受害者發現後大叫，吳男落跑、未拍攝得逞。新北檢近日依刑法無故攝錄他人性影像未遂等罪嫌起訴吳姓男大生。

根據起訴書，去年5月間上午11時23分許，吳姓男大生在校園廁所內，持手機從廁所隔間下方竊錄受害者如廁畫面，受害者發現遭人偷拍後大叫，隨後聽到有人離開廁所的聲音。吳姓男大生否認偷拍，辯稱沒聽到大叫聲，跑出廁所是因為很不舒服、喘不過氣才想去透氣。

受害者在偵訊時說，發現被偷拍後大叫，再用腳想擋住手機鏡頭，之後聽到儲藏室門打開的聲音，有人想衝出去，因此也趕快開門，有看到吳姓男大生背影。

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檢警調閱監視器發現，當天吳姓男大生於11時25分許跑出廁所，同時低頭察看手機，1分鐘內即返回教室。檢方指出，吳姓男大生以喘不過氣、胸悶為奔跑理由，又透氣不到1分鐘即折返，行跡令人起疑，並尚難排除吳姓男大生已刪除影像或更換手機型號。

新北地檢署近日依無故攝錄他人性影像未遂等罪嫌起訴吳姓男大生。根據刑法，未經他人同意，無故以照相、錄影、電磁紀錄或其他科技方法攝錄其性影像者，處3年以下有期徒刑，未遂犯罰之。（編輯：方沛清）1140422

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