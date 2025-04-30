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勞團五一大遊行 北市警：凱道周邊實施交管

2025/4/30 12:39（4/30 13:41 更新）
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北市警方30日表示，因應2025五一行動聯盟將於勞動節舉辦「反霸凌、要保障」大遊行，凱道和周邊道路於勞動節上午10時至晚間6時將實施交通管制。（台北市警察局中正第一分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年4月30日
北市警方30日表示，因應2025五一行動聯盟將於勞動節舉辦「反霸凌、要保障」大遊行，凱道和周邊道路於勞動節上午10時至晚間6時將實施交通管制。（台北市警察局中正第一分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年4月30日
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（中央社記者黃麗芸台北30日電）2025五一行動聯盟將於明天勞動節舉辦「反霸凌、要保障」大遊行。台北市警方今天表示，為維持活動秩序，凱道和周邊道路明天上午10時至晚間6時將實施交通管制，請民眾留意。

行動聯盟日前表示，五一大遊行要喊出勞工的心聲，要求政府重視「反霸凌、降工時增國假、老年保障」等7大訴求，明天預計從凱達格蘭大道出發，沿公園路轉忠孝西路，再轉中山南路後回凱道，預估5000人上街。

台北市警察局中正第一分局今天透過新聞稿表示，凱道等路段於明天上午10時至晚間6時，申准舉辦「五一勞動節遊行」集會遊行活動，為維護活動交通秩序與安全，已規劃相關交通疏導管制勤務。

「集會地點」部分，明天上午10時起，凱道（中山南路至公園路，不含中山南路與公園路）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，視交通狀況提早或延後管制。

中正一分局說明，遊行路線預計於明天下午1時30分自凱道集合後出發，隨即右轉公園路，右轉青島西路，右轉中山南路西側慢車道，最後再右轉回凱道集會後解散。行經路線視狀況擴大管制車輛通行。

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為維護總統府、司法院等重要官署周邊交通秩序及駐地安全，中正一分局說，將視活動狀況及維安考量，必要時擴大管制凱道、貴陽街、懷寧街、公園路等路段，以架設安全阻隔設施，避免群眾移轉發生衝突。

另外，集會遊行活動期間，行經相關管制區域內各路線公車，由台北市公運處協調公車業者配合改道行駛，請民眾多加留意。（編輯：李錫璋）1140430

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