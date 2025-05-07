2台版地面師案 中檢起訴理財公司負責人地政士13人

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（中央社記者蘇木春台中7日電）中檢偵辦2件「台版地面師」案，有理財公司負責人、地政士勾結詐團，騙被害人抵押不動產借款，再由車手提領一空，海削逾新台幣1.4億元，檢方偵辦後起訴林男等13人。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，檢方偵辦不法集團勾結詐騙集團，涉嫌取得被害人房產後詐財；其中33歲林男經營國際理財公司與經營租賃行32歲廖女、金主代理人57歲梁男共3人合作，於民國111年起參與詐騙集團，先以「假檢警」、「假投資」手法騙取被害人現金後，接著藉機討取被害人不動產所有權狀、土地、建物謄本等資料。

林男等人再向被害人佯稱是法院、地檢署配合的借貸公司，要求被害人申辦貸款並代覓金主，使被害人設定不動產抵押借款，再由詐團指示被害人匯款或面交；被害人數達20人，遍布全台，共設定抵押不動產19件，不法所得約1億3160萬元。

另外，28歲林男為地政士，夥同妻子許女、助理袁男與汪女、當鋪負責人李男、金主陳男、貸款仲介業者蔡女、許男、吳男等共9人，於113年8月間參與謝男所屬的「假檢警」詐騙集團。

由當鋪負責人李男假冒資產管理公司人員接洽被害人，層轉仲介、金主洽談設定不動產抵押借款，待金主匯款後便由車手提領一空，計有1名被害人，在台中市設定抵押不動產1件，犯罪所得1158萬元。

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2案經檢方偵辦後，日前依組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺取財、洗錢防制法、偽造文書等罪嫌將林男等13人起訴。

日劇「地面師」是一部犯罪懸疑影集，講述在日本東京發生的一起涉及巨額財富的房地產詐騙案。（編輯：陳仁華）1140507