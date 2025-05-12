新北警涉助詐團查個資 檢起訴求處重刑

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（中央社記者趙敏雅新北12日電）新北市王姓員警涉替熟識的曾姓前里長查詢多筆個資，曾男取得個資後轉傳給從事詐騙的兒子，新北檢近日依違法個資法等罪嫌起訴王男、曾男，並建請法官對王男從重量刑。

新北市政府警察局新莊分局今天告訴中央社記者，依警察人員人事條例第31條1項6款及公務人員考績法第12條第3項第5款，新北市政府已於3月24日核定王男免職。王男依程序提起復審，全案由保訓會審理中，目前王男視為停職中。

根據起訴書，王男擔任新莊分局某派出所員警時，與時任里長曾姓男子熟識，因曾男之子為了及時掌握用於詐欺之人頭帳戶有無列為警示，曾男涉嫌透過王男查詢民眾個資。

王男自民國110年4月起，涉利用「內政部警政署警政知識聯網」，以線上路檢盤查、受理報案、偵辦刑案、查緝逃犯等不實名義，蒐集特定民眾個資，以通訊軟體LINE洩漏給曾男。

王男於111年3月至9月間，在派出所登入165反詐騙系統平台，查詢24筆民眾個資，確認被查詢者的警示帳戶通報情形等，經由曾男轉傳給兒子，曾男之子再傳給詐騙集團成員。

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王男坦承犯行，稱會將查詢結果翻拍傳給曾男，並在截圖照片標註順序，方便曾男辨識。曾男坦承受兒子所託，要求王男查詢銀行帳戶報案紀錄等。

新北地檢署檢察官依據公務員假借職務上機會，無故蒐集個人資料等罪嫌起訴王男、曾男。檢方指出，王男身為警務人員，利用職務機會濫查民眾個資，將反詐騙資料洩漏給詐團，惡性重大，建請從重量刑，不予緩刑。（編輯：林恕暉）1140512