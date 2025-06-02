對罷免攤位志工罵髒話 台中男涉公然侮辱遭訴

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（中央社記者蘇木春台中2日電）張姓男子今年4月間，騎機車經過西區中美街，見路旁有罷免藍委的攤位，因心生不滿，對攤位的志工辱罵「愚蠢」及多句髒話，案經被害人提告，檢方日前依公然侮辱罪嫌將他起訴。

依據檢方的起訴書指出，64歲張姓男子於今年4月5日晚間6時多，騎機車行經台中西區中美街，見路旁放置罷免中國國民黨籍台中第六選區立委羅廷瑋的宣傳立牌，與供人簽署罷免書攤位。

張男因心生不滿，對簽署區的志工怒罵「愚蠢」及多句髒話等語，被害人因此不甘受辱，向台中市警局第一分局提告公然侮辱、恐嚇、妨害他人罷免等罪。

張男到案後辯稱，他當時騎機車經過等紅燈時，見攤位有罷免牌子，他就靠過去說了一句「愚蠢」，對方人多勢眾，很兇地對他吼，他當下嚇到也被激怒，才回了幾句髒話。

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檢方調查後認定，張男涉犯公然侮辱明確，但他未對被害人通知將對其不利，且也未以強暴、脅迫或其他非法方法，妨害他人競選或罷免等構成要件，因此難認涉及恐嚇、違反選罷法。

中檢偵辦後，日前依公然侮辱罪嫌，將張男提起公訴。（編輯：陳清芳）1140602