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詐欺犯坐牢誆女受刑人再騙百萬 雄檢起訴2人

2025/6/4 11:26
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（中央社記者洪學廣高雄4日電）簡姓女子因詐欺案進入高雄女監服刑，但她在服刑期間向黃姓女受刑人佯稱認識律師可協助假釋。黃女誤信匯款104萬元，驚覺受騙。雄檢偵結起訴簡女和黃姓律師，各求刑4年、2年。

高雄地檢署今天指出，60歲簡女因詐欺案進入法務部矯正署高雄女子監獄服刑，但她在服刑期間發現監所內有女受刑人急迫想出監，便於民國112年5月至去年4月間，向黃姓女受刑人和其施姓前夫佯稱有熟識的律師，不僅能行賄監察委員，還可藉此協助提早假釋，黃女和其前夫信以為真，陸續匯款共新台幣104萬多元至指定帳戶。

黃女匯款後遲遲不見消息，驚覺受騙，去年6月間向獄方檢舉。高雄地檢署檢察官李宛凌、詹美鈴指揮法務部調查局高雄市調查處嚴密蒐證，並經由高雄女監全力配合偵辦，今年1月2日前往執行搜索。

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此外，簡女去年12月下旬發現甫入監的宋姓女受刑人也急迫想出獄，便故技重施佯稱其胞姊為監察委員，可幫忙再審，但活動費大概需要200萬至300萬元，並稱62歲黃姓律師很會打再審案件，宋女因此委由簡女、黃姓律師代為辦理解約美金保單等事，但2人因黃女檢舉前案遭搜索，詐欺未遂。

全案經檢方複訊簡女後聲押，高雄地方法院裁准羈押禁見，黃姓律師則獲法院裁定交保，並限制住居、限制出境出海。雄檢偵結後，依詐欺取財、詐欺未遂等罪起訴簡女、黃姓律師，並分別向法院具體求處有期徒刑4年、2年。另黃姓律師身為現職律師，已另調查辦理移付律師懲戒事宜。（編輯：李淑華）1140604

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