高雄婦囤垃圾挨罰76萬 兒無奈分期代償

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）高雄鳳山一間透天厝因髒亂屢遭檢舉，145筆罰單共裁罰76萬元。行政執行署高雄分署經了解，屋主林姓婦人和女兒不斷撿垃圾回家，林婦兒子將代為分期償還，暫不拍賣房子。

法務部行政執行署高雄分署近期處理一件義務人積欠環保罰鍰案件，展現「公義與關懷」柔性執法精神。

高雄鳳山一間透天厝因住家環境髒亂不堪，民國112年起屢遭檢舉與裁罰，145筆罰單的裁罰金額合計新台幣76萬7751元。由於屋主林姓婦人逾期未繳罰鍰，全案移送高雄分署執行。

高雄分署執行人員前往住家訪視時，發現房屋門窗破損，從破損處向內張望，內部雜物幾乎堆積到天花板高度，環境極度惡劣；但大門深鎖無法進入屋內，執行人員便調查及了解義務人生活狀況，並留下通知書，請義務人自行到分署報告財產狀況。

報告期日當天，屋主林姓婦人兒子到場哭訴家庭無奈與困境，他表示一家三口均住在一起，但母親及妹妹無法控制自己，不斷地撿拾垃圾回家堆積，即使林男努力清理，也追不上母親和妹妹撿拾速度，造成環境惡劣、蚊蟲孳生，因此被不斷檢舉；此外，家中僅剩他一人賺錢。

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高雄分署執行人員了解後，除勸慰林男，也考量其經濟狀況，同意他代母親每月分期償還欠款；高雄分署將暫時不會拍賣房子，避免一家人陷入困境、無家可歸，但也囑咐林男儘早整理環境，避免衍生更多罰單。高雄分署對於此案的處理，讓林男一家感受到執法的溫暖與彈性。

高雄分署呼籲，居家維護清潔為每位公民責任，此事關係公共衛生利益。另義務人或其家屬若遇到生活或經濟上困難，切勿獨自面對，應主動向行政執行署各分署、相關政府機關或社福機構尋求協助。行政執行分署會在符合法令限度內，盡可能給予協助，共同度過難關。（編輯：吳素柔）1140611