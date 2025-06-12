加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
日方監視山東艦期間 中國戰機尾隨日本巡邏機最近僅45公尺
首頁 / 社會

雲林虎尾鬧區飛車追逐傷及無辜 5被告遭求刑至少7年

2025/6/12 11:44（6/12 12:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
雲林縣虎尾鎮去年9月發生多車追撞事故，共造成6人受傷。（雲林縣消防局提供）
雲林縣虎尾鎮去年9月發生多車追撞事故，共造成6人受傷。（雲林縣消防局提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明雲林縣12日電）雲林縣虎尾鎮去年9月發生街頭危險駕駛事件，2部自小客車在鬧區飛車追逐傷及多名無辜民眾，雲檢5月偵結將5名被告提起公訴，請求至少量處7年有期徒刑遏止類似案件再發生。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，113年9月14日虎尾鎮林森路發生一起2部自小客車在街頭危險駕駛事件，導致多名無辜民眾受傷案件，5月底偵查終結，依刑法第185條第2項妨害公眾往來安全致重傷罪、第284條過失致重傷害等罪嫌，將5名被告提起公訴。

雲檢說明，25歲林男、24歲張男、21歲曾男於去年9月14日下午5時許，受友人委託，前往虎尾鎮林森路「大盤大五金食品百貨賣場」附近某檳榔攤，與30歲廖男商談債務問題。協商破裂後，廖男即由31歲陳男駕駛自小客車載其離去，林男等3人見狀後，遂駕車尾隨在林森路上高速追逐。

google news透過 Google News追蹤中央社

追逐過程中，張男持球棒敲擊陳男所駕車輛的右後照鏡致其損壞，廖男見狀後，唆使陳男以車輛反撞對方車輛，導致雙方車輛失控，衝撞至「大樹藥局虎尾林森店」，造成6名於忠孝路口等候紅燈民眾受傷，其中1人左小腿被迫截肢。

雲檢強調，林男等人僅因私人債務糾紛，即在人車頻繁之市區道路從事追逐及碰撞行為，導致無辜民眾受傷，甚至造成重傷害，行徑惡劣，嚴重危害公共安全，檢察官向雲林地方法院具體求刑，請求至少量處7年有期徒刑，藉以矯正被告偏差行為並遏止類似案件發生。（編輯：李淑華）1140612

#雲林地方法院
#雲林地檢署
#虎尾鎮
#雲林縣
#雲檢
延伸閱讀
三峽車禍案 警認定肇事駕駛有蓄意衝撞意圖男子酒駕致死認罪450萬元和解 判刑5年6月定讞三峽重大車禍3死12傷事件彙整 78歲駕駛闖紅燈高速衝撞學生行人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：