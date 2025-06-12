雲林虎尾鬧區飛車追逐傷及無辜 5被告遭求刑至少7年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明雲林縣12日電）雲林縣虎尾鎮去年9月發生街頭危險駕駛事件，2部自小客車在鬧區飛車追逐傷及多名無辜民眾，雲檢5月偵結將5名被告提起公訴，請求至少量處7年有期徒刑遏止類似案件再發生。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，113年9月14日虎尾鎮林森路發生一起2部自小客車在街頭危險駕駛事件，導致多名無辜民眾受傷案件，5月底偵查終結，依刑法第185條第2項妨害公眾往來安全致重傷罪、第284條過失致重傷害等罪嫌，將5名被告提起公訴。

雲檢說明，25歲林男、24歲張男、21歲曾男於去年9月14日下午5時許，受友人委託，前往虎尾鎮林森路「大盤大五金食品百貨賣場」附近某檳榔攤，與30歲廖男商談債務問題。協商破裂後，廖男即由31歲陳男駕駛自小客車載其離去，林男等3人見狀後，遂駕車尾隨在林森路上高速追逐。

透過 Google News 追蹤中央社

追逐過程中，張男持球棒敲擊陳男所駕車輛的右後照鏡致其損壞，廖男見狀後，唆使陳男以車輛反撞對方車輛，導致雙方車輛失控，衝撞至「大樹藥局虎尾林森店」，造成6名於忠孝路口等候紅燈民眾受傷，其中1人左小腿被迫截肢。

雲檢強調，林男等人僅因私人債務糾紛，即在人車頻繁之市區道路從事追逐及碰撞行為，導致無辜民眾受傷，甚至造成重傷害，行徑惡劣，嚴重危害公共安全，檢察官向雲林地方法院具體求刑，請求至少量處7年有期徒刑，藉以矯正被告偏差行為並遏止類似案件發生。（編輯：李淑華）1140612