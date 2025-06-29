假投資詐財婦人報案 台中警逮65歲女車手

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（中央社記者蘇木春台中29日電）台中陳姓婦人遭詐團以假投資騙財，對方稱投資錯誤釀損失，要求再付款，陳婦發現有異報案，並與警方配合，逮獲65歲林姓女車手，查扣假收據等證物，警詢後依法送辦。

台中市警局第二分局今天表示，陳姓婦人今年3月間，陸續遭假投資詐騙集團騙取新台幣86萬元，對方假冒「專業投資顧問」，聲稱有內線消息可帶進股市穩賺不賠，並誘導婦人加入虛構的投資平台，陸續以匯款及面交方式投入資金。

近日詐團再要求陳婦面交80萬元，並謊稱「投資操作錯誤造成公司損失」，需立即賠償200萬元，甚至還向陳婦稱已先代墊33萬元要求付款。陳婦發現有異，向警方報警。

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警方獲報後組成專案小組，並請陳婦配合詐騙車手於17日上午在家面交，警方也在周邊埋伏，待取款的65歲林姓女詐騙車手出面取款時逮人，並查扣作案用手機與假收據等證物。

警方調查，林女為詐團成員，負責面交收款，全案警詢後將林女依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送台灣台中地檢署偵辦，並持續向上溯源追查。（編輯：吳素柔）1140629