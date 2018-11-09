NBA勇士禁區被打爆 主場遭公鹿狂電

（中央社記者龍柏安台北9日電）美國職籃（NBA）衛冕軍金州勇士，今天禁區遭對手密爾瓦基公鹿隊蹂躪，全場讓對手在自家禁區內海灌84分，終場以111比134吞敗，8連勝也被迫劃下休止符。

勇士明星後衛柯瑞（Stephen Curry）與全能前鋒杜蘭特（Kevin Durant）火力遭封鎖，兩人合計29次出手僅中11球，其中柯瑞3分球更是4投盡墨，僅繳出本季單場最低的10分，杜蘭特則是攻下本季次低的17分。

而勇士大前鋒格林（Draymond Green）此役因腳傷缺陣，球隊少了這名防守悍將，禁區形同不設防，根據NBA官網統計，此役公鹿光在禁區內就拿下84分，比起勇士足足多了50分。

公鹿攻勢多集中在內線，團隊命中率寫下51.5%的高水準，也優於主場作戰的勇士（48.3%），其中後衛布萊索（Eric Bledsoe）12投10中，攻下最高的26分，「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）也有24分、9籃板。

根據ESPN統計，勇士此役丟了134分，是球隊近9年來，在例行賽主場的最高失分，之前他們在美國時間2009年3月15日面對太陽時，曾被對手單場轟下154分。

上半場打完，勇士已經以51比64落後，第3節又被對手打出一波41比28攻勢，勇士全場最多落後達29分，全隊僅射手湯普森（Klay Thompson）表現稍微正常，他15投9中攻下全隊最高的24分。（編輯：張芷瑄）1071109