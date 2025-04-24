NBA格林轟38分寫紀錄 火箭宰勇士季後賽扳回一城

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）NBA金州勇士今天在巴特勒首節傷退後，僅剩柯瑞撐場，休士頓火箭靠著23歲格林轟38分，成為隊史最年輕在季後賽得分至少35分球員，率隊以109比94擊退勇士，首輪系列賽扳平1比1平手。

火箭歷經重建期，本季以西區第2種子之姿、繼2020年後再度重返季後賽，首輪與勇士碰頭，首戰卻錯失主場優勢，今天在主場第2戰重振旗鼓，找回進攻火力，上半場以60比46領先。

反觀勇士首節就出現傷兵，巴特勒（Jimmy Butler）在爭搶籃板時，在空中被遭人推擠的火箭湯普森（Amen Thompson）撞上，失去重心後重摔在地，只打8分鐘就因骨盆挫傷退場，而系列賽還未亮相的庫明加（Jonathan Kuminga）則獲得出賽機會。

勇士在少了巴特勒後，士氣也受影響，只能由柯瑞（Stephen Curry）苦撐，火箭的格林（Jalen Green）在易籃後延續前2節手感，第3節再進帳15分，前3節打完個人已有30分入袋，幫助火箭將比分拉開至87比71，並一路維持雙位數領先優勢到最後。

兩隊今天在場上有不少肢體接觸，決勝節狀況頻頻，還剩7分16秒時，兩隊球員在卡位時，火箭的格林因出肘揮向勇士的格林臉部，被吹一級惡意犯規。

勇士的格林在倒數5分多鐘時也與火箭的范佛利特（Fred VanVleet）發生口角，所幸之後兩人遭其他隊友隔開，未釀衝突，反而是火箭的伊生（Tari Eason）因向對方丟毛巾領到技術犯規。

火箭的森貢（Alperen Sengun）、布魯克斯（Dillon Brooks）今天各得17分、16分，今年2月剛滿23歲的格林，單場飆進8顆三分球、進帳38分，外加4籃板、6助攻，幫助球隊在7戰4勝制系列賽扳成1比1平手。

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根據美國數據網站StatMuse統計，格林成為火箭隊史最年輕在季後賽得分至少35分的球員。

至於勇士以柯瑞20分、9助攻最佳，穆迪（Moses Moody）、波斯特（Quinten Post）各得12分，而今天也是格林生涯第159場季後賽，勇士球團也在社群平台X宣布，格林成為勇士隊史季後賽出賽數最多的球員，且這159場均是效力於勇士。（編輯：陳政偉）1140424