醫師喊卡 日86歲冒險家挑戰南美最高峰失利

（中央社東京21日綜合外電報導）現年86歲的日本職業滑雪家及冒險家三浦雄一郎，日本時間18日開始準備攻頂南美最高峰的阿空加瓜山，但隨行醫師考量三浦身體狀況後喊卡，讓三浦今天決定放棄攻頂。

三浦雄一郎曾在80歲時成功征服世界最高峰聖母峰，改寫登頂最高齡紀錄；他去年12月宣布，將挑戰南美洲最高峰阿空加瓜山（Aconcagua），不為打破紀錄，只想挑戰自我極限。

阿空加瓜山海拔約6960公尺，雖然比聖母峰低了1890公尺，但因為有強風等因素影響，成功登頂率大約只有3成，難度也不低。

日本放送協會（NHK）報導，三浦在日本時間今天凌晨決定放棄登頂，主因是隨行醫師認為三浦的身體狀況不適合登頂。

三浦在日本時間18日開始準備攻頂，並在海拔6000公尺附近的基地營待了2天，等待合適天候。

不過，三浦透過衛星電話跟位於東京的辦公室聯絡說，他自認自己身體沒問題，有信心登頂，但還是要遵守醫師判斷，所以放棄這次的攻頂。

由於在海拔6000公尺附近長時間滯留，對三浦86歲的身體造成很大的負擔，加上三浦本身就有心臟方面的疾病，醫師認為硬要攻頂可能造成心臟衰竭。

日本共同社報導，三浦大女兒三浦惠美里說，幾小時前父親才在電話中說自己狀況非常好，現在被迫放棄，相信最感遺憾的人是父親本人。

日本朝日新聞報導，長年關注三浦身體狀況，且去年6月幫三浦進行體能測試的鹿屋體育大學教授山本正嘉說，攀登高峰是生或死的世界，雖然很遺憾，但放棄也是沒有辦法的事。

三浦不論是在心肺功能還是在腳力方面，都比80歲時退化不少，山本說，所以他這次很擔心三浦。

雖然三浦此行挑戰失利，但山本說，三浦已向大家展現了高齡者不僅可以健康生活，還有很大的可能性可以挑戰人類極限；因為是三浦，未來或許還會做其他新的挑戰也說不定。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1080121