感謝教練與家人 彭政閔最後一年力拚總冠軍

中華職棒中信兄弟隊球星彭政閔30日在記者會上宣布退休，他感謝許多在職棒生涯幫助他的教練及無私付出的家人，也提到今年最大目標是在引退年拿下總冠軍，中央社記者張新偉攝 108年1月30日

（中央社記者楊啟芳台北30日電）中信兄弟彭政閔今天在記者會上宣布退休，他感謝許多在職棒生涯幫助他的教練，以及無私付出的家人，也提到今年最大目標是在引退年拿下總冠軍，並達成2000安、200轟里程碑。

在宣布退休這天，彭政閔提到許多要感謝的人，包括進職棒初期的「盜總」林易增、榊原良行等，他說：「他們都在我剛進職棒時給很多指導。」彭政閔也提到自己的啟蒙師父鄭百勝，「他在我30幾年棒球生涯中，教育我很多技術和觀念，也是讓我能持續保持穩定的關鍵之一」。

彭政閔也感謝家人，包括父母親及太太小孩，他說：「我父親放棄了很多生意上往來，栽培我打棒球，我母親也付出很多心血，讓我進補，成為現在這樣的身材，謝謝他們的支持、付出與犧牲，讓我完成自己的人生紀錄。」

提到球員生涯最後一年目標，彭政閔指出，還是希望能幫球隊拿到總冠軍，並達到2000安、200轟里程碑，他現已累積1957支安打、190支全壘打。他也指出，這19年其實有很多遺憾，包括差點贏日本、差點打到奧運4強、好幾次差點拿到總冠軍等，他說：「最後會盡全力能不要有這些遺憾。」

彭政閔表示，二代象最後一位球員即將要退休，希望今年能得到大家祝福，能有一個好的球季，他說：「也希望所有球員可以跟我一起努力，往這個方向去追求。」（編輯：張雅淨）1080130